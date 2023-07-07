«Дает энергию на целый день». Зеленский рассказал, какую он слушает музыку

7 июля, 12:16
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Зеленский часто слушает во время утренних тренировок AC/DC (Фото:ОПУ)

Зеленский часто слушает во время утренних тренировок AC/DC (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский оказался любителем тяжелой музыки.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

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По словам главы государства, он очень ценит те редкие моменты, когда появляется возможность побыть наедине с собой, и предпочитает использовать это время для чтения или прослушивания музыки.

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«Наедине с собой я могу проводить время с музыкой, это правда, или с книгой. И утром, ранним утром, когда ни звуков, ни людей, никого, я могу просто читать. Думать о чем-то. И музыка действительно помогает», — поделился он во время беседы.

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Что же касается его музыкальных предпочтений, то Зеленский признался, что любит тяжелую музыку, поскольку она заряжает его энергией.

«Мне нравится AC/DC. И украинская музыка — конечно, мне очень нравится украинская музыка, потому что украинский мой родной язык. Можно понять не только музыку, но и слова. AC/DC, я не понимаю всех слов. Но мне нравится энергия AC/DC. Тренировка в шесть или семь утра под музыку AC/DC дает энергию на весь день», — отметил украинский лидер.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Владимир Зеленский AC/DC

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