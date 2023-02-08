«Джонсон ревнует». Неожиданная поездка Зеленского к Сунаку вызвала волну мемов 8 февраля, 15:44 Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака в аэропорту оказалась очень теплой (Фото:MajorPazuzu/Twitter)

Неанонсированный визит президента Владимира Зеленского в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком в среду, 8 февраля, вызвал в соцсетях волну мемов.

В первую очередь пользователи обратили внимание на то, насколько теплой оказалась их встреча.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Некоторые шутят, что столь дружеская атмосфера между Зеленским и Сунаком может спровоцировать ревность со стороны бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона.

Видео дня

Фото: Скриншот с Facebook

пікча типу як Анунаки->Рептилоїди->Ілюмінати



Тільки Джонсон->Зеленський->Сунак pic.twitter.com/mCsN0VB5JT — 🫀𝕳𝖎𝖒𝖆𝖗𝖘 𝖉𝖆𝖞 ✙ 𝖗𝖊𝖉🍉𝖉𝖆𝖞🦾 (@ZeroZhvk) February 8, 2023

Кроме того, украинцы отреагировали на решение Лондона существенно усилить военную помощь Киеву для противостояния российской агрессии, а также ввести дополнительные санкции против кремлевского режима.

Визит в Великобританию стал второй зарубежной поездкой Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ. Первая была в США, где у него состоялись переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

С Сунаком Зеленский ранее встречался во время его визита в Киев 19 ноября 2022 года.