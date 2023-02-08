«Джонсон ревнует». Неожиданная поездка Зеленского к Сунаку вызвала волну мемов

8 февраля, 15:44
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Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака в аэропорту оказалась очень теплой (Фото:MajorPazuzu/Twitter)

Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака в аэропорту оказалась очень теплой (Фото:MajorPazuzu/Twitter)

Неанонсированный визит президента Владимира Зеленского в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком в среду, 8 февраля, вызвал в соцсетях волну мемов.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1623284290447462401
https://twitter.com/serhiy_zhadan/status/1623291884297748480

В первую очередь пользователи обратили внимание на то, насколько теплой оказалась их встреча.

https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/1623278923743125509
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
https://twitter.com/LaraLar93023545/status/1623305745004433409

Некоторые шутят, что столь дружеская атмосфера между Зеленским и Сунаком может спровоцировать ревность со стороны бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона.

Видео дня

https://twitter.com/MajorPazuzu/status/1623281202563018752
https://twitter.com/babaikit/status/1623310787006668800
https://twitter.com/ginge003/status/1623299250158284803
https://twitter.com/dayvidart/status/1623293945470980096
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Кроме того, украинцы отреагировали на решение Лондона существенно усилить военную помощь Киеву для противостояния российской агрессии, а также ввести дополнительные санкции против кремлевского режима.

https://twitter.com/justkotekmeme/status/1623273836773879809
https://www.facebook.com/konstantin.medyanik/posts/pfbid01AbhdCszMoC85GcPMfx6gKRgGPgpHDHVZAuM6AgGMEMz67A4uUY99ubntPxqXancl

Визит в Великобританию стал второй зарубежной поездкой Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ. Первая была в США, где у него состоялись переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

С Сунаком Зеленский ранее встречался во время его визита в Киев 19 ноября 2022 года.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Великобритания Лондон Визит Владимир Зеленский Риши Сунак

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