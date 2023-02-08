«Джонсон ревнует». Неожиданная поездка Зеленского к Сунаку вызвала волну мемов
Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака в аэропорту оказалась очень теплой (Фото:MajorPazuzu/Twitter)
Неанонсированный визит президента Владимира Зеленского в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком в среду, 8 февраля, вызвал в соцсетях волну мемов.
В первую очередь пользователи обратили внимание на то, насколько теплой оказалась их встреча.
Некоторые шутят, что столь дружеская атмосфера между Зеленским и Сунаком может спровоцировать ревность со стороны бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона.
Кроме того, украинцы отреагировали на решение Лондона существенно усилить военную помощь Киеву для противостояния российской агрессии, а также ввести дополнительные санкции против кремлевского режима.
Визит в Великобританию стал второй зарубежной поездкой Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ. Первая была в США, где у него состоялись переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.
С Сунаком Зеленский ранее встречался во время его визита в Киев 19 ноября 2022 года.