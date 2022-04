«Мужчина с железными яйцами». Американские и британские рок-группы Primus, Gogol Bordello и the Police выпустили песню про Зеленского

Группы Primus, Gogol Bordello, the Police, а также сын бывшего участника группы The Beatles Шон Ленон выпустили совместный трек под названием Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленский: мужчина с железными яйцами). Песня написана на украинском и английском языках. О новом проекте написали в медиа Revolver.