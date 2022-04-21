«Мужчина с железными яйцами». Американские и британские рок-группы Primus, Gogol Bordello и the Police выпустили песню про Зеленского 21 апреля, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Бюст Зеленского (Фото:Скриншот с видеоклипа)

Группы Primus, Gogol Bordello, the Police, а также сын бывшего участника группы The Beatles Шон Ленон выпустили совместный трек под названием Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленский: мужчина с железными яйцами). Песня написана на украинском и английском языках. О новом проекте написали в медиа Revolver.

Клип опубликовали на YouTube-канале officialprimus.

«Это не песня осуждения», — сказал Лес Клейпул (вокалист группы Primus) о треке. «Это песня единства и ментальности против хулиганства, которая прославляет человека, защищающего свой народ больше всего. Я еще не видел подобного за время моего пребывания на этой планете. Его легендарная цитата «Мне нужно оружие, а не эвакуация» показывает, что Зеленский действительно «Человек с железными яйцами».

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Все средства, вырученные от продажи песни, пойдут в пользу некоммерческой организации Новая Украина, которая занимается предоставлением гуманитарной помощи украинцам.

Напомним, что 21 апреля исполняется ровно три года с момента, когда президентом Украины был избран Владимир Зеленский. На фоне полномасштабного вторжения РФ он стал идолом для иностранцев, героем для украинцев, а также вдохновил свой народ бороться на всех фронтах, даже информационном. Последний заполнили мемы, смешные видео и куча шуток. НВ собрало лучшие из них.

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