Зеленский вместо президента. В Сети шутят про заявление комика
В Сети шутят, про Василия Голобородько, судьбу 95 квартала и людей, которые спорят о кандидатуре Зеленского.
В новогодню ночь вместо поздравления президента Украины Петра Порошенко канал 1+1 показал продюссера и шоумена Владимира Зеленского. Он объявил, что будет участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.
Для Facebook нет выходных и праздников.
Такого никто не ожидал. Кроме информ-агенства УНІАН.
Блогер Роман Шрайк, намекает, что у 1+1 уже есть свой кандидат.
Журналист Денис Казанский сравнил cлучившееся с 1991 годом, когда после развала СССР с Новым годом поздравлял Задорнов.
Некоторые пользователи отметили, что 1+1 частный телеканал и имеет право показывать все, что считает нужным.
В сети пишут, что Василий Голобородько это выдуманный персонаж.
Всі вони хочуть бачити президентом Голобородько і нн розуміютт, що Зеленський це не він— Дідько Лінч (@Tuxa_cMepTb_13) 2 января 2019 г.
А ви пам'ятаєте в "Слугє" хоч якусь згадку про зовнішню агресію московії? Ні. Весь серіал, ніби, втлумачує - "враг нє в кремлє!" Насправді, Голобородько весь серіал не займається жодним питанням, яке покладено в обов'язки президента згідно Закону.— Пабло Ескобар (@RoadHog1986) 2 января 2019 г.
Блогер Антон Ходза напомнил, что мы можем потерять.
- Читайте также: Смешной думает стать президентом