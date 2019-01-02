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Настоящее будущее

Зеленский вместо президента. В Сети шутят про заявление комика

Сегодня, 13:40
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Цей матеріал також доступний українською

Изо всех мониторов страны

Anton Hodza via Facebook

В Сети шутят, про Василия Голобородько, судьбу 95 квартала и людей, которые спорят о кандидатуре Зеленского.

В новогодню ночь вместо поздравления президента Украины Петра Порошенко канал 1+1 показал продюссера и шоумена Владимира Зеленского. Он объявил, что будет участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года. 

Для Facebook нет выходных и праздников.

Такого никто не ожидал. Кроме информ-агенства УНІАН.

 Блогер Роман Шрайк, намекает, что у 1+1 уже есть свой кандидат.

 Журналист Денис Казанский сравнил cлучившееся с 1991 годом, когда после развала СССР с Новым годом поздравлял Задорнов.

 Некоторые пользователи отметили, что 1+1 частный телеканал и имеет право показывать все, что считает нужным.

 

В сети пишут, что Василий Голобородько это выдуманный персонаж.

Блогер Антон Ходза напомнил, что мы можем потерять. 

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