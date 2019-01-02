Зеленский вместо президента. В Сети шутят про заявление комика Сегодня, 13:40 508 Цей матеріал також доступний українською Изо всех мониторов страны Anton Hodza via Facebook

В Сети шутят, про Василия Голобородько, судьбу 95 квартала и людей, которые спорят о кандидатуре Зеленского.

В новогодню ночь вместо поздравления президента Украины Петра Порошенко канал 1+1 показал продюссера и шоумена Владимира Зеленского. Он объявил, что будет участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Для Facebook нет выходных и праздников.

Такого никто не ожидал. Кроме информ-агенства УНІАН.

Блогер Роман Шрайк, намекает, что у 1+1 уже есть свой кандидат.

Журналист Денис Казанский сравнил cлучившееся с 1991 годом, когда после развала СССР с Новым годом поздравлял Задорнов.

Некоторые пользователи отметили, что 1+1 частный телеканал и имеет право показывать все, что считает нужным.

В сети пишут, что Василий Голобородько это выдуманный персонаж.

Всі вони хочуть бачити президентом Голобородько і нн розуміютт, що Зеленський це не він — Дідько Лінч (@Tuxa_cMepTb_13) 2 января 2019 г.

А ви пам'ятаєте в "Слугє" хоч якусь згадку про зовнішню агресію московії? Ні. Весь серіал, ніби, втлумачує - "враг нє в кремлє!" Насправді, Голобородько весь серіал не займається жодним питанням, яке покладено в обов'язки президента згідно Закону. — Пабло Ескобар (@RoadHog1986) 2 января 2019 г.

Блогер Антон Ходза напомнил, что мы можем потерять.