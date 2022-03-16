Для фанфиков всегда есть время. Молодежь начала «шиперить» Макрона и Зеленского в соцсетях

16 марта, 15:13
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Это исключительно развлекательный контент по альтернативной реальности (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Это исключительно развлекательный контент по альтернативной реальности (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн, а украинцы нашли еще один способ справляться со стрессом — шиперить (сватать друг к другу) президента Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона. НВ собрало для вас самые смешные и романтические видео. Заранее извиняемся за уровень кринжа (стыда).

Их даже немного сравнили, но мы знаем принципиальную разницу.

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/448010020443603

Да, мы также знаем, что у обоих есть жены, а у Зеленского еще и дети.

@rvrdfans Я надеюсь меня за это не посадят...#зеленский #Макрон #зекрон #украина #франция ♬ оригинальный звук - ♡rvrdfans♡

Но это выглядит прекрасно.

@rvrdfans Мне эта версия нравится больше..#франция #украина #зекрон #Макрон #зеленский #рек ♬ оригинальный звук - ♡rvrdfans♡

Под печальную песню должно было быть видео, без этого ни один "шип" не "шип".

@eenoneguy___ Зеленский и Макрон 💕 #Украина #Макрон #Зеленский #Война #Франция ♬ Mezhdu Nami - LIZER

Ну, под веселую тоже.

@eenoneguy___ #Украина #Зеленский #Франция #Макрон ♬ оригинальный звук - фан себя.

Немного творчества от фанатов президентской пары.

@juliet.antihero 🇺🇦🇫🇷🥵 #макрон#зекрон#зеленський#макрон#українськийтікток#укртікток#🏳️‍🌈#🇺🇦#zelenskiy#macron ♬ substance - 𝐬𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐬𝐨𝐧𝐠𝐬 <3

Дайте ему дочитать.

@darynkazachem не могла не приєднатися #зекрон #нівійні #українськийтікток #рекомендації ♬ оригинальный звук - dyjf918qghuixyulo

Добавили в эту историю еще и Ангелу Меркель, бывшую канцлерку Германии.

@ukrainian.giirl ахавха вот вам прода!!😂 если что видео рофл!! #рускийвоенныйкорабльидинахй #зеленский #путінхyiло #зекрон #макронмакарон #макронизеленский #украина #макаронысзеленью ♬ оригинальный звук - Ukrainian 💗

Здесь много милого.

@makron.canon мужчины в водолазках#эммануэльмакрон #эмануэльмакрон #президентукраины #президентфранции #зеленский #зеленскийкраш #макронзеленский #зекрон #макронкрашик #эммануэльмакрон❤❤❤❤ #зеленский❤️ #макрон❤ ♬ оригинальный звук - ✨

А здесь отличное объяснение существования всех этих видео. Украинцы каждый день сражаются с врагом, героически держат оборону на каждом фронте, но мозгу иногда нужно отвлечься. Даже если это что-то абсурдное.

@_daria_winchester Намагаюсь триматись ✊ #нівійні #україна🇺🇦 #зеленский #макрон #зекрон #хочуврек #тіктокукраїнською #тивсерозумієш ♬ оригінальний звук - Українська музика. Наше рідне

И как написала автор этого видео «простите, но как их не шиперить?»

@sensexmind вибачте, як їх не шипперити?#зекрон #володимирзеленський #эмануэльмакрон #хочуврекомендації #президент #україна #франция #зеленский #макрон ♬ оригінальний звук - люблю жінок💅

Кроме творчества в TikTok у украинцев также есть сайт, на котором постятся фанфики (рассказы из альтернативной реальности, в которых некоторые персонажи имеют романтические отношения, если автор выбирает соответствующую тематику).

Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.

https://www.youtube.com/watch?v=FR7r_g-x9rU

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Франция Украина Владимир Зеленский Эммануэль Макрон TikTok

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