Для фанфиков всегда есть время. Молодежь начала «шиперить» Макрона и Зеленского в соцсетях 16 марта, 15:13 Цей матеріал також доступний українською Это исключительно развлекательный контент по альтернативной реальности (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн, а украинцы нашли еще один способ справляться со стрессом — шиперить (сватать друг к другу) президента Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона. НВ собрало для вас самые смешные и романтические видео. Заранее извиняемся за уровень кринжа (стыда).

Их даже немного сравнили, но мы знаем принципиальную разницу.

Да, мы также знаем, что у обоих есть жены, а у Зеленского еще и дети.

Но это выглядит прекрасно.

Под печальную песню должно было быть видео, без этого ни один "шип" не "шип".

Ну, под веселую тоже.

Немного творчества от фанатов президентской пары.

Дайте ему дочитать.

Добавили в эту историю еще и Ангелу Меркель, бывшую канцлерку Германии.

Здесь много милого.

А здесь отличное объяснение существования всех этих видео. Украинцы каждый день сражаются с врагом, героически держат оборону на каждом фронте, но мозгу иногда нужно отвлечься. Даже если это что-то абсурдное.

И как написала автор этого видео «простите, но как их не шиперить?»

Кроме творчества в TikTok у украинцев также есть сайт, на котором постятся фанфики (рассказы из альтернативной реальности, в которых некоторые персонажи имеют романтические отношения, если автор выбирает соответствующую тематику).

Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.



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