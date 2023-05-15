Кадыров нафантазировал «операцию украинских спецслужб» по краже его коня в Чехии 15 мая, 21:33 Рамзан Кадыров (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров утверждает, что «украинские спецслужбы» якобы помогли ему вернуть подсанкционного коня из Чехии за 18 тысяч долларов.

У себя в Telegram-канале Кадыров написал, что в начале 2023 года «представители украинских спецслужб» якобы связались с ним через посредников и «предложили» выкупить коня Зазу, который в 2014 году попал под санкции как часть имущества Кадырова и жил в конюшне в Чехии.



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«Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими», — фантазирует кремлевская марионетка.

По версии Кадырова, он заплатил за возвращение коня 18 тысяч долларов, и тот «на пути домой». Никаких доказательств своих слов он не представил.

В марте появилась информация, что 16-летнего английского скакуна Зазу украли из конюшни в селе Крабчицы на северо-западе Чехии. Чешские СМИ сообщали, что до начала полномасштабного вторжения России коня пытались увести из конюшни двое русскоговорящих мужчин. Кадыров после этого в своем Telegram-канале жаловался на работу полиции.