«Обиженный на свою бывшую чувак». Реакция украинцев на отказ Маска финансировать работу Starlink в Украине
И смех и грех (Фото:Процишин официальный)
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не будет финансировать работу систем Starlink в Украине. Украинцы обсуждают решение бизнесмена, а НВ собрал самые интересные мнения.
Маск заявил, что следует рекомендациям бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который ранее на предложенные «условия мира» от Маска ответил «отъе***ь» .
Написал американский бизнесмен это в ответ на твит политтехнолога и политолога Джейсона Джей Смарта.
Однако украинский журналист и главный редактор издания Межа Тарас Мищенко, ссылаясь на CNN, написал, что Маск направил письмо в Пентагон о прекращении финансирования сервиса еще в сентябре, до конфликта в Твиттере.
Старший советник Конгресса США Пол Массаро описал три варианта действий Маска и отметил, что ни один из них не закончится для бизнесмена добром.
Украинская волонтер Мелания Подоляк продемонстрировала скриншоты банковских списаний за оплату работы Starlink.
Немного о том, каким Илон Маск запомнится для будущих поколений написала журналистка Наталья Бушковская.
Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что теперь украинский провайдер выключит Маску доступ в интернет.
Политик и журналист Артем Биденко описал свое видение ситуации.
Журналист Сергей Харченко сравнил американского бизнесмена с обиженным бывшим, требующим все свои подарки назад.
Поэтесса и певица Татьяна Власова нашла свои причины для обиды Маска.
Пользователь Владимир Попов немного проанализировал решение американского предпринимателя.
Выглядит именно так.
Может еще и такое быть.
Напомним, что после скандала в Твиттере из-за владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, предложившего абсурдные «условия мира» для Украины и России, на его твит ответил президент Владимир Зеленский, другие политики, украинские журналисты и медийные персоны. НВ собрал последние посты.