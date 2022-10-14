«Обиженный на свою бывшую чувак». Реакция украинцев на отказ Маска финансировать работу Starlink в Украине

14 октября, 17:57
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И смех и грех (Фото:Процишин официальный)

И смех и грех (Фото:Процишин официальный)

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не будет финансировать работу систем Starlink в Украине. Украинцы обсуждают решение бизнесмена, а НВ собрал самые интересные мнения.

Маск заявил, что следует рекомендациям бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который ранее на предложенные «условия мира» от Маска ответил «отъе***ь» .

Видео дня

https://twitter.com/elonmusk/status/1580819437824839681

Написал американский бизнесмен это в ответ на твит политтехнолога и политолога Джейсона Джей Смарта.

https://twitter.com/officejjsmart/status/1580782290849759232

Однако украинский журналист и главный редактор издания Межа Тарас Мищенко, ссылаясь на CNN, написал, что Маск направил письмо в Пентагон о прекращении финансирования сервиса еще в сентябре, до конфликта в Твиттере.

https://twitter.com/tarasmi/status/1580845467063451648

Старший советник Конгресса США Пол Массаро описал три варианта действий Маска и отметил, что ни один из них не закончится для бизнесмена добром.

https://twitter.com/apmassaro3/status/1580886765119733761

Украинская волонтер Мелания Подоляк продемонстрировала скриншоты банковских списаний за оплату работы Starlink.

https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1580875153726062593

Немного о том, каким Илон Маск запомнится для будущих поколений написала журналистка Наталья Бушковская.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid02MAEXifMz9iHVDSgfB3zg8eqpsVL2cVtgRKKM9Dwe1jNiaVXf77tqGn5Woe2w61eEl

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что теперь украинский провайдер выключит Маску доступ в интернет.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid02CYhzCtqwdMFhfR1nUDjzCsVDP6fwucNPCe9TSbEuPyLrSAVuQwViPS5YFq5iVLtml

Политик и журналист Артем Биденко описал свое видение ситуации.

https://www.facebook.com/artembidenko/posts/pfbid02kg3rBaVXdSFMSAY4cd4fXFw2RYsnHMkRYXweRJ1acynXRrZUzZZPToBmZHxNBxqKl

Журналист Сергей Харченко сравнил американского бизнесмена с обиженным бывшим, требующим все свои подарки назад.

https://www.facebook.com/serg.kharchenko/posts/pfbid0GygMykzhg3DkU6HGDWRUenbjzrwfMPfNBDzE7Nxq3CdWnk4FCVnmiaxkbkHdqLJsl

Поэтесса и певица Татьяна Власова нашла свои причины для обиды Маска.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid0R3RgXnXRt3PsYYydYDu7Wk1qrHU6guZiBzG9pFsMCXJxQP85nLyhuwobW2vJVVwYl

Пользователь Владимир Попов немного проанализировал решение американского предпринимателя.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid023bCEmZvwXojP5AgB95EXFViA6NjqMPCo9VVAhWv74HYvKuaAi73n88SnKQ3RgXnfl

Выглядит именно так.

https://twitter.com/myatezhnyiopus/status/1580836124288643073

Может еще и такое быть.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nddTmaKJZkRAWLMKfdk9oQC2pvPubV7mQDjHM2sPeuQYVn4JUdsmn6bf1SHNmqSjl&id=100049424780703

Напомним, что после скандала в Твиттере из-за владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, предложившего абсурдные «условия мира» для Украины и России, на его твит ответил президент Владимир Зеленский, другие политики, украинские журналисты и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Реакция соцсетей Элон Маск Starlink

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