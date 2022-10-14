«Обиженный на свою бывшую чувак». Реакция украинцев на отказ Маска финансировать работу Starlink в Украине 14 октября, 17:57 И смех и грех (Фото:Процишин официальный)

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не будет финансировать работу систем Starlink в Украине. Украинцы обсуждают решение бизнесмена, а НВ собрал самые интересные мнения.

Маск заявил, что следует рекомендациям бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который ранее на предложенные «условия мира» от Маска ответил «отъе***ь» .

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Написал американский бизнесмен это в ответ на твит политтехнолога и политолога Джейсона Джей Смарта.

Однако украинский журналист и главный редактор издания Межа Тарас Мищенко, ссылаясь на CNN, написал, что Маск направил письмо в Пентагон о прекращении финансирования сервиса еще в сентябре, до конфликта в Твиттере.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро описал три варианта действий Маска и отметил, что ни один из них не закончится для бизнесмена добром.

Украинская волонтер Мелания Подоляк продемонстрировала скриншоты банковских списаний за оплату работы Starlink.

Немного о том, каким Илон Маск запомнится для будущих поколений написала журналистка Наталья Бушковская.

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что теперь украинский провайдер выключит Маску доступ в интернет.

Политик и журналист Артем Биденко описал свое видение ситуации.

Журналист Сергей Харченко сравнил американского бизнесмена с обиженным бывшим, требующим все свои подарки назад.

Поэтесса и певица Татьяна Власова нашла свои причины для обиды Маска.

Пользователь Владимир Попов немного проанализировал решение американского предпринимателя.

Выглядит именно так.

Может еще и такое быть.

Напомним, что после скандала в Твиттере из-за владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, предложившего абсурдные «условия мира» для Украины и России, на его твит ответил президент Владимир Зеленский, другие политики, украинские журналисты и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

