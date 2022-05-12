«ФСБ-шная консерва». Реакция украинцев на заявление Тихановской о том, что белорусы остановили нападение на Киев 12 мая, 22:51 Цей матеріал також доступний українською Как все происходило на самом деле (Фото:Victor Bened/Facebook)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью русскоязычному телеканалу Настоящее Время заявила, что нападение войск РФ на Киев остановили «во многом благодаря белорусам». Украинцев возмутило это заявление, учитывая, сколько ракет полетело на мирные города Украины с территории Беларуси. НВ собрал мнения медийных персон.

Нардепка от Евросолидарности Ирина Геращенко напомнила, кто действительно остановил наступление на столицу.

Украинский художник Олекса Манн подшутил, что сейчас должен подключиться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с заявлением о том, как венгры «сдержали поставки оружия» Украине.

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Журналистка Татьяна Вергелес переспрашивает все ли хорошо с Тихановской. На всякий случай.

Руководитель программ новых медиа в ОО Интерньюз-Украина Виталий Мороз отметил, что в настоящее время кандидатка в президенты РБ двигается в направлении имиджа российского оппозиционера Алексея Навального.

Блогер Карл Ворох озвучил несколько новостей, которые он узнал за один день.

Журналист Украинской Правды Евгений Будерацкий высказался по-другому. Он напомнил, что оппозицию в РБ постоянно подавляли, поэтому даже малейшие действия принимают что-то глобальное.

Ну, и немного мемов. Пользователи считают, что у нее тоже есть карта, где показано, как белорусы остановили нападение РФ.

Адвокат Виктор Бенед тоже присоединился к обсуждению.

И другие пользователи.

Нашлись и довольно иронические истории.

В Твиттере пылало не меньше.

Ага, одним интервью.

Ну и вкратце.

Отметим, что Светлана Тихановская была кандидаткой в президенты РБ на выборах в августе 2020 года. По официальным данным она набрала около 10% голосов. Позже политическая деятельница сообщила, что настоящее число колебалось от 60 до 70%. Она обратилась в западные государства с просьбой признать ее главой Беларуси.

Напомним, что масштабы потерь России при наступлении на Киев и переполненные телами россиян морги в Беларуси заставили Александра Лукашенко менять свою риторику по поводу войны в Украине и попытаться избежать ответственности, пишет в своей колонке Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council.

Выступая перед Associated Press 5 мая, Лукашенко заявил, что вторжение столкнулось с неожиданными проблемами и признал, что не ожидал, что конфликт «затянется таким образом». Белорусский диктатор подчеркнул, хотя Россия и дальше заявляет, что все идет по плану, он не разделяет этот оптимистический прогноз. «Хочу еще раз подчеркнуть: я чувствую, что эта операция затянулась», – прокомментировал Лукашенко.

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