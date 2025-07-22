92-летняя бабушка рассказала о вечернем ритуале, который является ее «секретом вечной молодости»

Женщина из Великобритании, которой 92 года, рассказала о своем секрете долгой жизни и хорошего самочувствия.

О жизни и главный секрет долголетия британской пенсионерки рассказала ее внучка в своих соцсетях.

Джин родом из Великобритании, ей 92 года. Последние 50 лет женщина живет в Южной Африке.

Внучка Сара Донде рассказала о вечернем ритуале своей бабушки. Ежедневно ровно в шесть вечера Джин готовит себе коктейль Маргарита, включает музыку и звонит любимой внучке. Они общаются и проводят время вместе через экран телефона.

Муж Джин умер в 2015 году, с тех пор бабушка и внучка очень сблизились. Вместе они путешествовали по миру, а сейчас они живут в разных странах и каждый вечер в одно и то же время поддерживают связь.

Такой ритуал они в шутку называют «коктейльный час Джин». Сара говорит, что это стало для ее бабушки источником спокойствия и радости, особенно в моменты грусти.

92-летняя женщина не просто поклонница коктейлей — она по-настоящему умеет получать от них удовольствие. В ресторанах с удовольствием делится с барменами своими предпочтениями, особенно в отношении Маргариты. Больше всего ей по душе те мгновения, когда внуки собственноручно пытаются приготовить для нее коктейли.