Заставили взрослых играть пластилином. Соцсети в восторге от липак

Пользователи социальных сетей в восторге от маркетингового хода сети супермаркетов Сильпо. Теперь все лепят скульптуры из пластилина.
Супермаркет предложил своим клиентам пластилин за чек в 100 гривен и понеслось. Многие пишут, что он "вызывает зависимость".
Кажется, что взрослые играют пластилин больше, чем дети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#ліпака #diy Даша 17років...Владислав 10років... і Катя, 40 років:)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#безысходность #тлен #жизньболь #котики #ліпака Мой - левый, если шо ????
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А ви з Ліпаками вже знайомі? ???? Очередная фишка "Сильпо". Помните стикизы? Теперь пластилин. За каждые 99 грн. покупки вам выдают, если желаете, за 0.99 копеек пакетик размером с ладошку. Внутри - пластилин. Если вы когда-нибудь работали с массой для лепки фирмы "Оранжевый слон", то это вот почти один в один она! Она без запаха, мягкая и приятная в работе, не липнет к рукам и поверхностям, застывает в течение суток. Цвет попадается случайный. На обратной стороне упаковки нарисована пошаговая инструкция изготовления какого-либо зверька или монстрика. Плюс разработано специальное приложение для этих Липак. Там есть бесплатные инструкции, есть платные, опять же за 0.99 копеек, есть возможность разблокировать любую инструкцию бесплатно, введя код, который будет напечатан в вашем чеке, который получите на кассе. Одним словом, забавно. Мишке на кассе выдали 11 штук, попались всего два по два одинаковых цвета. Остальные - разные, оттенки прикольные! Полчаса игрался с приложением, хохотал, там очень здоровская анимация, сами инструкции тоже прикольные - пошаговые, с картинками, анимацией и озвучкой. Одним словом, вечер был посвящен пластилину ???? #Ліпаки
- Читайте также: Черная пятница, которую мы заслужили. В Сети шутят про концерт Энрике Иглесиаса и юбилей АТБ
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования