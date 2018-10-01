Заставили взрослых играть пластилином. Соцсети в восторге от липак

Взрослые играют им больше, чем дети

Пользователи социальных сетей в восторге от маркетингового хода сети супермаркетов Сильпо. Теперь все лепят скульптуры из пластилина.

Супермаркет предложил своим клиентам пластилин за чек в 100 гривен и понеслось. Многие пишут, что он "вызывает зависимость".

Кажется, что взрослые играют пластилин больше, чем дети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #липака #ліпака #сільпо Публикация от Екатерина (@kohtovak) 23 Сен 2018 в 6:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram My inner child ???? #peacock #birds #ліпака Публикация от Kateryna (@kate.domina) 29 Сен 2018 в 1:11 PDT