Запретите Мосийчука. Нардеп от "радикалов" отстранил Супрун и не на шутку разозлил всех Сегодня, 19:46 461 Цей матеріал також доступний українською Центр Протидії Корупції via Facebook Центр Протидії Корупції via Facebook

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук решил остановить медицинскую реформу. Теперь в сети хотят запретить его.

5 февраля Окружной админсуд Киева по требованию народного депутата Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

Решеним суда похвастался в Facebook сам лидер РПЛ.

А Мосийчук назвал тех кто его критикует "порохоботами". Правда позже удалил пост.

Фото: скриншот

Пользователям соцсетей такая инициатива депутатов не понравилась. Они предложили отстранить самого Ляшко.

Нардепу Мосийчуку вспомнили, как он брал взятку в размере 449,5 тыс гривен.

Досталось и суду, который до этого восстановил Романа Насирова в должности.

Ульяну Супрун поддержал Кабмин, а также другие чиновники, журналисты и активисты.

Заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов перечислил достижения Супрун и пообещал дожать "старую систему".

Создатель видеоатласа про Украину Ukraїner Богдан Логвиненко подметил, что "радикалы" сделают все чтобы вернуть "дерибан и влияние".

Главный редактор издания Историческая правда Вахтанг Кипиани поблагодарил за отстранение Супрун тех, кто не посадил Мосийчука.

Автор книги года по версии BBC Макс Кидрук сакцентировал внимание на абсурдности решения суда и самого иска.

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