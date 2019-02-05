Нолан Петерсон
Россия, Украина, и ядерный ультиматум США
Зоя Казанжи
Абсурд и подлость. Почему я на стороне Ульяны Супрун
Екатерина Ботанова
Волны ненависти в бастионе демократии
Дмитрий Яблоновский
Пять аргументов в защиту конкуренции в бизнесе

Запретите Мосийчука. Нардеп от "радикалов" отстранил Супрун и не на шутку разозлил всех

Сегодня, 19:46
461
Цей матеріал також доступний українською

Центр Протидії Корупції via Facebook

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук решил остановить медицинскую реформу. Теперь в сети хотят запретить его.

5 февраля Окружной админсуд Киева по требованию народного депутата Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. 

Решеним суда похвастался в Facebook сам лидер РПЛ.

А Мосийчук назвал тех кто его критикует "порохоботами". Правда позже удалил пост. 

Фото: скриншот

Пользователям соцсетей такая инициатива депутатов не понравилась. Они предложили отстранить самого Ляшко.

Нардепу Мосийчуку вспомнили, как он брал взятку в размере 449,5 тыс гривен.

Досталось и суду, который до этого восстановил Романа Насирова в должности.

Ульяну Супрун поддержал Кабмин, а также другие чиновники, журналисты и активисты.

Заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов перечислил достижения Супрун и пообещал дожать "старую систему".

Создатель видеоатласа про Украину Ukraїner Богдан Логвиненко подметил, что "радикалы" сделают все чтобы вернуть "дерибан и влияние".

Главный редактор издания Историческая правда Вахтанг Кипиани поблагодарил за отстранение Супрун тех, кто не посадил Мосийчука. 

Автор книги года по версии BBC Макс Кидрук сакцентировал внимание на абсурдности решения суда и самого иска.

Читайте также: Супрун "взяли". Полиция опубликовала снимок марихуаны без подписи и запустила уморительный тред

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 15:48

article_img
Кабмин выразил поддержку Супрун: полный текст заявления
Политика

Вчера, 23:40

article_img
ЦИК отказала в регистрации 24 кандидатам в президенты
События

Сегодня, 15:14

article_img
В Киеве полицейский начальник попался на взятке в $34 тысячи

ТОП 3

LOL

Вчера, 11:25

article_img
Престижный российский вуз прорекламировал новый курс фотографией из столовой УКУ
7593
LOL

Вчера, 15:57

article_img
Супрун "взяли". Полиция опубликовала снимок марихуаны без подписи и запустила уморительный тред
2227
Футбол

Вчера, 22:28

article_img
Моуриньо упал во время вбрасывания шайбы перед хоккейным матчем в России - видео
1642

Выбор редакции

События

Сегодня, 19:36

article_img
От Мунтяна до Тесли. Три юридических казуса в Украине, вызывающих улыбку
Искусство

Сегодня, 14:25

article_img
То самое яйцо. Стало известно, чему на самом деле был посвящен самый популярный в истории пост в Instagram
Страны

Вчера, 20:13

article_img
Под угрозой тюрьмы и плетей. Почему в Иране появилась мода на татуировки