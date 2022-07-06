«Надо разрешение, чтобы поехать за разрешением». Реакция украинцев на правила передвижения для военнообязанных в пределах Украины
В ближайшем будущем (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)
5 июля стало известно, что в Украине действуют дополнительные ограничения для военнообязанных, которые намерены изменить свое место жительства или пребывания даже в пределах Украины. Позже стало известно, что речь идет о выезде за пределы своей области. В соцсетях сразу же разразилась дискуссия о том, что означают эти нормы на практике. НВ собрал посты журналистов, медийных персон и кучу мемов, сделанных пользователями на тему.
Прессслужба Генштаба ВСУ попыталась объяснить новые правила передвижения, но украинцев разъяснения запутали еще больше.
Мемов об этом посте было не избежать.
Теперь украинцы ждут разъяснения разъяснений.
Журналистка Наталья Бушковская кратко прокомментировала объяснение Генштаба: «накрутили».
Мемов в Сети набралось достаточно.
Главный редактор Бабеля Евгений Спирин рассказал, что берет у своей жены разрешение на перемещение между спальней и кухней.
А дальше запостил мем о возможной новой функции в Дие.
Комик и музыкант Иван Марунич присоединился к шутливой дискуссии.
Стендапер Антон Тимошенко гиперболизировал ситуацию и написал, что теперь украинцы не могут выходить из зоны комфорта без разрешения Генштаба.
Общественный активист Вадим Баранцов тоже запостил мем.
Продакт менеджер ГП Прозорро Алексей Краснощеков задал интересный вопрос.
Блогер Вадим Дидык запостил мем для любителей Гарри Поттера.
Адвокат Виктор Бенед описал актуальную ситуацию смешной картинкой.
Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук подобрал мем на ближайшее будущее.
Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин написал, что уехал в Донецкую область без ведома Генштаба.
Эксперт Украинского культурного фонда Александр Равчев нашел другую причину новых правил: Генштаб отвлекает украинцев от «срачей» о рецептах борща, недавно признанного нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.
Нашлись в Сети и схемы того, как получить разрешение на выезд.
И способы обойти, хотя точнее облететь, новые правила.
Есть также предположение, сколько будет длиться процедура получения разрешения на выезд из Киева в Житомир.
Слишком жизненный мем.
А этот просто отличный. Должен быть здесь.
Отметим, что НВ собрал главное, что известно в настоящее время о правилах передвижения по Украине для военнообязанных.
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