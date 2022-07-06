«Надо разрешение, чтобы поехать за разрешением». Реакция украинцев на правила передвижения для военнообязанных в пределах Украины

6 июля, 14:06
В ближайшем будущем (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

В ближайшем будущем (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

5 июля стало известно, что в Украине действуют дополнительные ограничения для военнообязанных, которые намерены изменить свое место жительства или пребывания даже в пределах Украины. Позже стало известно, что речь идет о выезде за пределы своей области. В соцсетях сразу же разразилась дискуссия о том, что означают эти нормы на практике. НВ собрал посты журналистов, медийных персон и кучу мемов, сделанных пользователями на тему.

Прессслужба Генштаба ВСУ попыталась объяснить новые правила передвижения, но украинцев разъяснения запутали еще больше.

Facebook
Фото: Facebook

Мемов об этом посте было не избежать.

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Фото: Facebook

Теперь украинцы ждут разъяснения разъяснений.

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Фото: Facebook

Журналистка Наталья Бушковская кратко прокомментировала объяснение Генштаба: «накрутили».

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Фото: Facebook

Мемов в Сети набралось достаточно.

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин рассказал, что берет у своей жены разрешение на перемещение между спальней и кухней.

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Фото: Facebook

А дальше запостил мем о возможной новой функции в Дие.

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Фото: Facebook

Комик и музыкант Иван Марунич присоединился к шутливой дискуссии.

Facebook
Фото: Facebook

Стендапер Антон Тимошенко гиперболизировал ситуацию и написал, что теперь украинцы не могут выходить из зоны комфорта без разрешения Генштаба.

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Фото: Facebook

Общественный активист Вадим Баранцов тоже запостил мем.

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Фото: Facebook

Продакт менеджер ГП Прозорро Алексей Краснощеков задал интересный вопрос.

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Фото: Facebook

Блогер Вадим Дидык запостил мем для любителей Гарри Поттера.

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Фото: Facebook

Адвокат Виктор Бенед описал актуальную ситуацию смешной картинкой.

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Фото: Facebook

Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук подобрал мем на ближайшее будущее.

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Фото: Facebook

Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин написал, что уехал в Донецкую область без ведома Генштаба.

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Фото: Facebook

Эксперт Украинского культурного фонда Александр Равчев нашел другую причину новых правил: Генштаб отвлекает украинцев от «срачей» о рецептах борща, недавно признанного нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

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Фото: Facebook

Нашлись в Сети и схемы того, как получить разрешение на выезд.

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Фото: Facebook

И способы обойти, хотя точнее облететь, новые правила.

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Фото: Facebook

Есть также предположение, сколько будет длиться процедура получения разрешения на выезд из Киева в Житомир.

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Фото: Facebook

Слишком жизненный мем.

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Фото: Facebook

А этот просто отличный. Должен быть здесь.

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Фото: Facebook

Отметим, что НВ собрал главное, что известно в настоящее время о правилах передвижения по Украине для военнообязанных.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Военнообязанные Реакция соцсетей Запрет на выезд Генштаб ВСУ

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