«Родились в рубашке». Bergepanzer спасла украинских бойцов, приняв на себя удар российской ракеты — видео

25 июля, 15:52
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Bergepanzer оказалась между российской ракетой и украинскими бойцами (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Bergepanzer оказалась между российской ракетой и украинскими бойцами (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Западная бронетехника, поставляемая Украине ее союзниками в рамках военной помощи для противостояния российской агрессии, продолжает спасать жизни бойцов Сил обороны.

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Видео с очередным таким примеров поделился у себя в соцсетях журналист Юрий Бутусов.

На нем видно, как перед зарослями, в которых укрылась группа военнослужащих ВСУ вместе с оператором БПЛА, проезжает ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer, являющаяся совместной разработкой немецкой и нидерландской армий.

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В этот момент в нее попадает противотанковая ракета оккупантов, однако бронетехника успевает закрыть собой находившихся рядом солдат, приняв весь удар на себя.

Таким образом, укрывшиеся за ней украинские защитники остались невредимыми.

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Показательным является и то, что, несмотря на потрясение от взрыва, стоявший в паре метров от Bergepanzer оператор беспилотника не растерялся и сразу же продолжил свою работу, мониторя с воздуха окружающую обстановку.

«Bergepanzer называют „бронированной скорой помощью“. Машина построена на основе гусеничного шасси танка Leopard 1, однако ее корпус предназначен для других задач. Вместо башни с пушкой машина имеет 13-тонный кран (с максимальной нагрузкой в 20 т), буксирную лебедку с гидравлическими двигателями, расчистной и опорный ковш, оборудование для резки и сварки металла, которое помогает ремонтировать технику в полевых условиях», — рассказал Бутусов, отметив, что бойцы, оказавшиеся между российской ракетой и западной техникой, «родились в рубашке».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Военная техника Бронетехника Украинские военные Война России против Украины

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