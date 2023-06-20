«С нами Бог, Залужный и Беби Йода». Нашивка главнокомандующего ВСУ из мира Звездных войн восхитила соцсети, украинцы высмеивают генералов РФ

20 июня, 11:08
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На груди Залужного — патч с изображением «малыша Йоды» или Грогу, персонажа телесериала Мандалорец по мотивам вселенной Звездных войн (Фото:Скриншот из видео / Главнокомандующий ВСУ via Facebook)

На груди Залужного — патч с изображением «малыша Йоды» или Грогу, персонажа телесериала Мандалорец по мотивам вселенной Звездных войн (Фото:Скриншот из видео / Главнокомандующий ВСУ via Facebook)

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Вечером 19 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видеокадры своей работы и совещания командования в группировках войск ВСУ, выполняющих самые сложные задачи в тех районах, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

Украинских пользователей соцсетей растрогал и восхитил необычный «шеврон» на форме Залужного — патч-нашивка с изображением «малыша Йоды» или Грогу, персонажа телесериала Мандалорец по мотивам вселенной Звездных войн.

Мастер-джедай Йода, к расе которого принадлежит Грогу, был центральным и ключевым героем оригинальной трилогии и трилогии приквелов Звездных войн, одним из самых могущественных джедаев в истории.

Видео дня

Оригинальную нашивку заметили на бронежилете Валерия Залужного. Новое видео с главнокомандующим ВСУ появилось на фоне предыдущих многочисленных лживых заявлений российской пропаганды о якобы ранении и исчезновении Залужного (а теперь и главы ГУР Кирилла Буданова, что также не соответствует действительности).

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0tTSt7gdEfYvZgmDBr9VEkv7etMp4umACQNFoQhWGKeQscgv7SD3UpoF5EPMzgPDAl?__cft__[0]=AZXBhdier5SMoaiP4SxXKCznP42J4MenM2UAFa__zLvVx8x4YqGDQm8I_XOnoxq8Jczg5O-gkcyLLyd7prCjsZF-6c63028MdK6Y0468XQkqQunNmB40VIqmVUNDi0aZBNG5QhQXwAkoBg05muWJXF3LQpd_wCn1Z-ncBo6SYi1nZg&__tn__=%2CO%2CP-R

Всего несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин, заикаясь, пытался подвергнуть сомнению присутствие Валерия Залужного в Украине. Теперь украинцы делятся в соцсетях шутками, противопоставляя руководителям РФ и оккупационной армии украинские «силы добра» во главе с главнокомандующим ВСУ и «малышом Йодой».

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https://www.facebook.com/alena.sapphira/posts/pfbid0J7nKudXMzBb1terNdAMGwAT9Qfkw3wWmnsTUCLkosaHABcJHqtPck9wrhZ6buJWcl?__cft__[0]=AZU_K7rroheb8xPXHrJoHXoe_9Jn9Ih1lOk6MSoSV42MYkgp5xqzujmaC6XVlyBn7YGta0HroRHACi0EXGhxjt7qvpcpU8KzGL94q-6K3Hu3LA&__tn__=%2CO%2CP-R

«Это так няшно, именно няшно, круто и мило одновременно. И так по-человечески, и так не похоже на рашистов. Беби Йода. Да пребудет с вами Сила, Главком и Войско Украинское», — пишет Ирина Солошенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Pcg9hRMGpqQMUhVh1WQhuU9GbTnWTZoH2zUM4U3BWoS3dDqTZCkdq5g8unwko2CAl&id=100007860302301&__cft__[0]=AZXSUrgLbYQxxlCnjIc1xQz8wOEHon6IZhgXNnUqza6-ueogfRH3kghSrrJrM3qDFu55ojMBgZtIzYfDbcnrz7VivbkqN_h89UW9c_SGN6YT6iPotimHRbBYXwJgWjxTFeQ&__tn__=%2CO%2CP-R

Многие пользователи отмечают, что такую нашивку трудно представить на форме российских генералов.

Фото: @ZoyaKhan3004 / Твиттер
https://www.facebook.com/ozadovskyy.igor/posts/10228780629888035?ref=embed_post

Посол Украины в США Оксана Маркарова признала, что также является поклонницей Звездных войн и шутя предложила Залужному новое название должности главнокомандующего на английском языке: Jedi-in-Chief вместо Commander-in-Chief.

https://twitter.com/OMarkarova/status/1670963845748203520

Некоторые уверены, что и Мастер-джедай Йода обязательно должен иметь шеврон с портретом Залужного.

https://www.facebook.com/oleksandr.kyriyenko/posts/pfbid0d3EZiErbB3JXUWrMxE2jQh1X6WwHoKGjg6dWYnxqcxRB5Zm7fWLufg3wtiqVeEK7l?__cft__[0]=AZXDC2kSwn3gQSaH1NGsKMXyhRJE4W6eF87-8Ej87dydQo7CGhoy7GWoq3_MVljuJQwwMxiEtSkRyLVhJbrfLqzfckwCxvjCt1ARn9Wy5_cz-JUpAxtDKEA23u4RVz9CGzc&__tn__=%2CO%2CP-R

А вот идеи новых шевронов для военнослужащих ВСУ. Среди них — звания «мастер-Йода», «Йода-лейтенант», «Йода-майор» и «бригадный Йода».

https://www.facebook.com/antonosmak/posts/pfbid08j9jrvfJD9XxxZSscRYrjyWGKYRrzpK36K73zwA7sWgueNyuDUzvuEKmSsa7BXzFl?__cft__[0]=AZUkZzNBZV3fP5Zg47EFHLZ2R8xN3Jdoz7NYocUuMitMY6i2rrnQcEw9n-p3b6rDwXmdBZ7NFc1C_1q85ebvogXSIepNZJm2KMOVYhsJE99SFueMWaZCkAn9icfPit9oZ2M&__tn__=%2CO%2CP-R

«С нами Бог, Залужный и Беби Йода», — шутят пользователи.

https://twitter.com/ukrdonbass/status/1670869269603549189

Художник Максим Паленко раскрыл секрет сбитых «шахедов».

https://www.facebook.com/max.palenko/posts/pfbid0z1BRHyiPUiMUW8eKNgiwm4Rh1GK4LixiqvfCCuTdDNRXrzdmKPcz9XhBad6KonRGl?__cft__[0]=AZVLo4O4w0ejk3vKgWzzG3KKo6aCHBb_0-fCu821YuSKJD4krTMTdf7iww1xZwyHO_kys7PsxBu9SpM5bBFt9SHwR-CXdK7wXl9XlINOzRCIJ_AXR3SpCZNDG1Ks3HQyCjLP6dJvAzkMwCCnbhTIwb7Bdmj8RH-EMLdHgXUV0naFFQ&__tn__=%2CO%2CP-R

В западных экспертных кругах присоединились к волне шуток: «Ну вот, теперь ясно, что Кинжал перехватил Бэби Йода, а не Залужный голыми руками», — констатирует Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны.

https://twitter.com/JennyCafarella/status/1670920793931350017

А все благодаря «йодированной силе»!

https://www.facebook.com/antonosmak/posts/pfbid02yMcQ93Bkh1d5AGYUnoXmw9dQptVZtwN19Tg6EgsQvnDRByVeeSZ9EE8YozA5FCfEl?__cft__[0]=AZVMY_DLYo2GneIjJb2UA1_a3SPK9_9hxD0XTjJ8lcdLF_sFLpdtVcbnKJOSn7-HzL0DwRe1Ktef64p31UY0FtW25LyE0cSUAGUl6ZqUm3q0Y_ONvuHT8K-AAIfrtgCnTRxkPm1slswwX6b9mXHuaAlpZv_ySJvO4Dqg_D68TxNjCgoBjehXaHKyLjWo2F294Vs&__tn__=%2CO%2CP-R

Появились даже «проекты» нового символа-оберега для Киева.

https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/posts/pfbid0skAarJyXaUqSPGmcYxMPBkq3xJnFSQNte1CSKhGisLLKRELkdRSWkDRtte6TzHFol?__cft__[0]=AZVh5n2Qw-TSilro3-qR8KCMge7RR3Rk25-hgcP7jB9Kcwm0W-GX7NvL8fQfstShpynZymQYESMFFQebDUan83hI2N5xAje-qKLISMvlK9LXE7_2xN0kEdhTFGrTQEFIXHo8xVtW5ONRV8_2-gSSb2_zD5Kvb__TcdP898ZSQ2OdQCHYApMNt3e60KTsN4IRuqk&__tn__=%2CO%2CP-R

… и визионерское видение будущего Москвы.

https://www.facebook.com/terytoria/posts/pfbid02SyWJazY9SwLbDrk7u9iMzkxgX2J4akXr4gNtg8fN2r8GTES8qbnez5vBo5LZGnYbl?__cft__[0]=AZXu5qjqzhraInOq-DgwX7U4OtJZMZ8SCiKAZcyVWXwsfROxtg4HUCk7R7sgLzp2Bf6T3jK5FG4DDTOp0QpyYmXUaO5h7QdlNrRMXfvEL5XWtPSuStVucF3pjZe7Ra8s5wfccNuRrniisvLy7i0LNUo8Rb1HdY1nNoYBRrSF5iWddLWVNRAm2YqygSAwKQAcv6g&__tn__=%2CO%2CP-R
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Звездные войны Соцсети Реакция соцсетей Йода Мемы Главнокомандующий Валерий Залужный

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