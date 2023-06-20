«С нами Бог, Залужный и Беби Йода». Нашивка главнокомандующего ВСУ из мира Звездных войн восхитила соцсети, украинцы высмеивают генералов РФ 20 июня, 11:08 На груди Залужного — патч с изображением «малыша Йоды» или Грогу, персонажа телесериала Мандалорец по мотивам вселенной Звездных войн (Фото:Скриншот из видео / Главнокомандующий ВСУ via Facebook)

Вечером 19 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видеокадры своей работы и совещания командования в группировках войск ВСУ, выполняющих самые сложные задачи в тех районах, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

Украинских пользователей соцсетей растрогал и восхитил необычный «шеврон» на форме Залужного — патч-нашивка с изображением «малыша Йоды» или Грогу, персонажа телесериала Мандалорец по мотивам вселенной Звездных войн.

Мастер-джедай Йода, к расе которого принадлежит Грогу, был центральным и ключевым героем оригинальной трилогии и трилогии приквелов Звездных войн, одним из самых могущественных джедаев в истории.

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Оригинальную нашивку заметили на бронежилете Валерия Залужного. Новое видео с главнокомандующим ВСУ появилось на фоне предыдущих многочисленных лживых заявлений российской пропаганды о якобы ранении и исчезновении Залужного (а теперь и главы ГУР Кирилла Буданова, что также не соответствует действительности).

Всего несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин, заикаясь, пытался подвергнуть сомнению присутствие Валерия Залужного в Украине. Теперь украинцы делятся в соцсетях шутками, противопоставляя руководителям РФ и оккупационной армии украинские «силы добра» во главе с главнокомандующим ВСУ и «малышом Йодой».

«Это так няшно, именно няшно, круто и мило одновременно. И так по-человечески, и так не похоже на рашистов. Беби Йода. Да пребудет с вами Сила, Главком и Войско Украинское», — пишет Ирина Солошенко.

Многие пользователи отмечают, что такую нашивку трудно представить на форме российских генералов.

Фото: @ZoyaKhan3004 / Твиттер

Посол Украины в США Оксана Маркарова признала, что также является поклонницей Звездных войн и шутя предложила Залужному новое название должности главнокомандующего на английском языке: Jedi-in-Chief вместо Commander-in-Chief.



Некоторые уверены, что и Мастер-джедай Йода обязательно должен иметь шеврон с портретом Залужного.

А вот идеи новых шевронов для военнослужащих ВСУ. Среди них — звания «мастер-Йода», «Йода-лейтенант», «Йода-майор» и «бригадный Йода».

«С нами Бог, Залужный и Беби Йода», — шутят пользователи.

Художник Максим Паленко раскрыл секрет сбитых «шахедов».

В западных экспертных кругах присоединились к волне шуток: «Ну вот, теперь ясно, что Кинжал перехватил Бэби Йода, а не Залужный голыми руками», — констатирует Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны.

А все благодаря «йодированной силе»!

Появились даже «проекты» нового символа-оберега для Киева.

… и визионерское видение будущего Москвы.