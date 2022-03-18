«НАТО, спишь?». Украинцы в соцсетях просят Альянс закрыть наше небо от врага 18 марта, 19:33 Цей матеріал також доступний українською Теперь НАТО захочет вступить в ТРО Украины (Фото:Victor Bened/Facebook)

Идет 23-й день войны России с Украиной, украинцы просят НАТО закрыть небо над нашим государством от вражеских ракет и самолетов. Альянс тем временем сильно озадачен, но просьбу выполнять не спешит. НВ собрало мнения украинцев об этом.

Позицию НАТО хорошо обрисовал адвокат Виктор Бенед.

И без мема нас не оставил.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач обратился к Альянсу.

Мемаграмм кратко описал, как это выглядит на самом деле.

Видео дня

В твиттере дискуссии более горячие. Но для НАТО уже нашли другое значение.

Решено, передаем закрытие неба конотопским ведьмам. Ракеты и самолеты уже завтра не встанут.

Нашли и другие причины.

Но просят хотя бы на время закрыть, с 12 ночи до 10 утра. Дайте поспать.

НАТО, норм?

Намекаем, как можем.

18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.

Кроме того, в Генштабе отметили, что противник использовал почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандера, поэтому использует оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

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