«НАТО, спишь?». Украинцы в соцсетях просят Альянс закрыть наше небо от врага

18 марта, 19:33
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Теперь НАТО захочет вступить в ТРО Украины (Фото:Victor Bened/Facebook)

Теперь НАТО захочет вступить в ТРО Украины (Фото:Victor Bened/Facebook)

Идет 23-й день войны России с Украиной, украинцы просят НАТО закрыть небо над нашим государством от вражеских ракет и самолетов. Альянс тем временем сильно озадачен, но просьбу выполнять не спешит. НВ собрало мнения украинцев об этом.

Позицию НАТО хорошо обрисовал адвокат Виктор Бенед.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3177058202574104

И без мема нас не оставил.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3184099551869969

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач обратился к Альянсу.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4874283629307787

Мемаграмм кратко описал, как это выглядит на самом деле.

Видео дня
https://www.facebook.com/memagrammm/posts/441928397718432

В твиттере дискуссии более горячие. Но для НАТО уже нашли другое значение.

https://twitter.com/timid_raccoon/status/1500477930165657601

Решено, передаем закрытие неба конотопским ведьмам. Ракеты и самолеты уже завтра не встанут.

https://twitter.com/YurkoPerko/status/1504768577735434240

Нашли и другие причины.

https://twitter.com/MarynaFedorenko/status/1504744638384676865

Но просят хотя бы на время закрыть, с 12 ночи до 10 утра. Дайте поспать.

https://twitter.com/sadzhynskyy/status/1504671870435610640

НАТО, норм?

https://twitter.com/liudozer/status/1504818776516214784

Намекаем, как можем.

https://twitter.com/acuteguwu/status/1504568063882059784

18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, понесут потери и имеют серьезные проблемы с логистикой.

Кроме того, в Генштабе отметили, что противник использовал почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандера, поэтому использует оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реакция соцсетей Российско-украинская война

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