«Ни шагу назад». В соцсетях появилось видео с «заградотрядом», пытающимся остановить бегущих российских солдат 12 июня, 16:09 Дальнейшая судьба российских дезертиров не известна (Фото:Скриншот видео t.me/rf200_nooow)

Уже давно ни для кого не секрет, что кремлевский режим используют так называемые «заградительные отряды», задачей которых является пресечение попыток дезертирства среди военнослужащих РФ.

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В то же время каких-либо визуальных подтверждений использования оккупантами методов «наведения дисциплины», которые ранее проповедовал советский диктатор Иосиф Сталин, до сих пор не было, а российская пропаганда продолжала распространять миф о «доблести и бесстрашии» своих солдат.

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И вот, наконец, в Telegram-канале Ищи своих появилось видео с работой одного из таких формирований.

На обнародованных кадрах с разведывательного беспилотника видно, как семеро оккупантов бегут в сторону посадки, из которой навстречу им выскакивают трое вооруженных людей.

Преградив дезертирам путь к отступлению, «заградотряд» открывает огонь и заставляет солдат лечь на землю.

Дальнейшая судьба «предателей родины» не известна, однако, зная нравы российских захватчиков, культивирующих человеконенавистнические традиции СССР с его лозунгом «Ни шагу назад!», ничего хорошего беглецов не ждет.