В сети показали заброшенные места на Бали. Один из отелей выглядел как будто там до сих пор живут люди.

Об этом 27 июля сообщило The Mirror. Видео заброшенного туристического городка показала графический дизайнер Паулина в своих соцсетях. На тарелках до сих пор стоят остатки еды, а постель в номерах, которых в отеле 266, аккуратно застелена.

«Заброшенные места интриговали меня с детства, и это совсем не изменилось. В этих местах есть что-то волшебное, что я не могу объяснить, это как войти в другой мир. Мы просто любим идти туда, куда ведут глаза, без каких-либо ожиданий. Таким образом, мы находим самые впечатляющие места, которые не затронуты массовым туризмом», — цитирует медиа автора контента.

Как отмечает издание, отель был эвакуирован в 2020 году, однако причины неизвестны. Последние отзывы о курорте тоже были опубликованы 5 лет назад.

В отеле женщина заметила огромных насекомых и рептилий. Плесень повредила стены и потолки, а некоторые потолки коридора полностью разрушились из-за чрезмерной влажности.

Однако никаких повреждений в результате вандализма, отметила Паулина, нет — «все это просто естественный распад».