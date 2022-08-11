Заблудился в тумане. На Прикарпатье оштрафовали мужчину, который собирая чернику, случайно пересек границу с Румынией

11 августа, 14:04
С кем не бывает (Фото:Maria Teneva/Unsplash)

С кем не бывает (Фото:Maria Teneva/Unsplash)

Верховинский районный суд постановил оштрафовать жителя горного закарпатского села, который во время сбора черники заблудился в тумане и вышел в пограничную полосу на границе с Румынией. Об этом пишет Galka.

Как говорится в материалах дела, 7 августа мужчину остановили пограничники, когда тот «устроил попытку пересечения государственной границы Украины в Республику Румыния на направлении 415 пограничного знака вне пунктов пропуска».

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В ходе судебного заседания мужчина вину признал, но объяснил, что вышел на границу с Румынией случайно. По его словам, он заблудился в тумане, пока собирал чернику.

Выслушав его объяснение и изучив материалы дела, суд принял признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложить взыскание в виде 3400 гривен. Кроме того, суд принял взыскать судебный сбор в доход государства в сумме 496 гривен.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в апелляционном суде.

Напомним, что в Ровенской области будут судить 42-летнего уроженца России, укравшего знаки «направление поворота». Мужчина планировал продать украденные дорожные знаки, но ему помешала полиция.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Граница Румыния Прикарпатье

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