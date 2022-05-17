«Юрий Ткач, что ты делаешь в Белгороде?». Украинский комик и актер стал главным героем новых мемов в Сети 17 мая, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Юрий Ткач, что ты делаешь в Белгороде? (Фото:постиронические политические мемы/Telegram)

В Сети стремительно набирают популярность новые мемы с украинским комиком и актером Юрием Ткачем. Обычно они пересекаются с новостями о РФ (затонувший крейсер Москва, взрывы в Белгороде, пожар на корабле Всеволод Бобров). Чтобы понять всю постиронию, лучше взглянуть лично на эти мемы. НВ подготовило подборку из самых смешных.

Во время отступления в Луганской области оккупанты утопили свою технику в реке Северский Донец. И что там делает Юрий Ткач?

Вот и открылся секрет победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

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Юрий Ткач, что ты делаешь в кафе Сепар, где при взрыве в 2018 году погиб глава пророссийской террористической организации ДНР Александр Захарченко?

А этот вопрос интересует большинство украинцев.

С юбилеем!

Напомним, что российское медиа Комсомольская Правда опубликовало очередной фейк о «секрете украинской армии». Речь идет о фашизме, терроризме и, конечно же, о Западе. Украинцев превратили эту новость в кучу мемов с магазином АТБ, конфетами Roshen и другими украинскими «символами». НВ собрало самые смешные варианты.



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