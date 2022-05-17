«Юрий Ткач, что ты делаешь в Белгороде?». Украинский комик и актер стал главным героем новых мемов в Сети
Юрий Ткач, что ты делаешь в Белгороде? (Фото:постиронические политические мемы/Telegram)
В Сети стремительно набирают популярность новые мемы с украинским комиком и актером Юрием Ткачем. Обычно они пересекаются с новостями о РФ (затонувший крейсер Москва, взрывы в Белгороде, пожар на корабле Всеволод Бобров). Чтобы понять всю постиронию, лучше взглянуть лично на эти мемы. НВ подготовило подборку из самых смешных.
Во время отступления в Луганской области оккупанты утопили свою технику в реке Северский Донец. И что там делает Юрий Ткач?
Вот и открылся секрет победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022.
Юрий Ткач, зачем ты везешь хлопок в Белгород?
Украинский актер в костюме киллера в Алтайском крае, где находится бункер российского диктатора Владимира Путина.
Музыкальный мем о затонувшем в Черном море крейсере Москва.
Юрий Ткач, что ты делаешь в кафе Сепар, где при взрыве в 2018 году погиб глава пророссийской террористической организации ДНР Александр Захарченко?
А этот вопрос интересует большинство украинцев.
Напомним, что российское медиа Комсомольская Правда опубликовало очередной фейк о «секрете украинской армии». Речь идет о фашизме, терроризме и, конечно же, о Западе. Украинцев превратили эту новость в кучу мемов с магазином АТБ, конфетами Roshen и другими украинскими «символами». НВ собрало самые смешные варианты.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.