Японский блогер стал популярным из-за того, что показывал себя в блоге и акцентировал на своем длинном остром подбородке.

Об этом 17 июля сообщило медиа Oddity Central. Интернет-знаменитость, который известен в сети как Jonouchich1 считается человеком с самым длинным подбородком. Так японца называют его подписчики и говорят знакомые.

Парень стал ярким примером, как физическую особенность, которую «некоторые считают дефектом», превратить в преимущество над конкурентами, отмечает издание.

Японца пытались высмеять и сравнивали его с аниме-персонажами из-за его подбородка, но он не обращал внимания на насмешки, а наоборот — превратил в мощный личный бренд. Он активно использует свой уникальный вид, чтобы привлечь больше внимания в соцсетях.