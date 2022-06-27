Неудачный день для выпивки. Японец после отдыха в баре потерял флешку с личными данными всех жителей города 27 июня, 13:26 Цей матеріал також доступний українською Плохой день, плохой день (Фото:Sebastiaan Chia/Unsplash)

В городе Амагасаки, Япония, мужчина после работы пошел в бар с коллегой и потерял флешку с личными данными всех жителей города. Об этом сообщает NBC News.

Мужчина работает в компании, предоставляющей льготы домохозяйствам, освобожденным от налогов. Он перенес личную информацию жителей всего города на флешку, а затем отправился в бар с коллегами. На USB-накопителе находились домашние адреса и реквизиты банковских счетов каждого из 460 тысяч жителей Амагасаки, а также информация о домохозяйствах, получающих государственную помощь.

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Мужчина держал сумку, выйдя из бара. Но потом уснул на улице, а проснувшись в три ночи, пошел домой. Через шесть часов спустя он позвонил на работу, чтобы попросить выходной. В тот же день мужчина сообщил об исчезновении сумки и USB-накопителе своему менеджеру.

Компания еще не сообщила, как накажет работника, но пообещала принять строгие меры. Городской совет заявил, что создаст комитет внешних экспертов, чтобы расследовать инцидент и предотвратить его повторение.

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