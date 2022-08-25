Постят котлетки. Ко Дню Независимости Украины японцы запустили уникальный проукраинский флешмоб 25 августа, 21:17 Кое-кто у котлет клал флаг Украины или герб (Фото:Скриншоты твитов)

Японцы оригинально поддержали Украину, запустив в ее День Независимости уникальный флешмоб — постили котлеты под тегом. Почему именно это блюдо выставляли в соцсетях участники, рассказал японский дипломат и писатель Хирано Такаши.

«В День Независимости Украины японцы запустили уникальный проукраинский флешмоб — постить фото котлет с тегом #ウクライナ英雄たちとカツ祭り, который значит "Праздник котлет ( кацу) с украинскими героями“. Дело в том, что по-японски слово кацу (котлета) звучит как глагол „победить“ (кацу)», — объясняет Такаши.

Видео дня

Таким образом, японцы выразили свою солидарность и поддержку украинскому народу во время войны с РФ. По тегу действительно можно найти невероятное количество котлет.

Даже котлету по-киевски!

И не одну.

Выглядит все невероятно мило.

Напомним, что 24 августа 2022 года Украина отметила 31-ю годовщину своей независимости. Уже 182 дня объединенный, прекрасный и сильный народ борется за свою свободу, поэтому праздник в этом году чувствуется по-особому. Не только украинцы поздравляют друг друга с Днем Независимости, к ним присоединился весь мир, наблюдающий за героическим сражением несокрушимых, свободных людей. НВ собрал посты иностранных политиков, журналистов, кинорежиссеров и других медийных персон.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.