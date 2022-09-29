«Я вам трошки напам’ятаю». Беглый экс-президент Янукович снова стал трендом в TikTok 29 сентября, 18:36 Забавный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Сбежавший экс-президент Виктор Янукович и его знания украинского языка создали не один тренд в TikTok. На этот раз фраза «Я вам напам’ятаю» покорила украинцев, а НВ собрал самое забавное из тренда.

Чтобы не забывал.

Тренд без собачек — плохой тренд.

И без котиков тоже.

Бедные студенты.

Цените свое время и труд.

Карма.

Носите шапки.

«Неизбывная бентега».

Напомним, что ранее НВ собирал забавные видео из другого тренда с фразой Януковича. Еще при своей каденции беглый экспрезидент во время выступления в Глухове, Сумская область, оговорился и решил, что «не будем говорить о плохом, а лучше сделаем».



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