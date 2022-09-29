«Я вам трошки напам’ятаю». Беглый экс-президент Янукович снова стал трендом в TikTok

29 сентября, 18:36
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Забавный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Забавный тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Сбежавший экс-президент Виктор Янукович и его знания украинского языка создали не один тренд в TikTok. На этот раз фраза «Я вам напам’ятаю» покорила украинцев, а НВ собрал самое забавное из тренда.

Чтобы не забывал.

@karaliuska_l

‼️Inst: karaliuska_l ‼️

♬ оригінальний звук - Tik Toker

Тренд без собачек — плохой тренд.

@tyrionakita #Tyrion #Akita #dog #recommendations #funny ♬ оригінальний звук - Tik Toker

И без котиков тоже.

@asya_me0w_ #рекомендації #котики #українськікотики #породистийкотусько ♬ оригінальний звук - Tik Toker

Бедные студенты.

@medbro__ #лнму #нму #внму #тдму #бдму #студентмедик #крок #медицина #стоматологія #фармація #педіатрія ♬ оригінальний звук - Tik Toker

Цените свое время и труд.

@vysatyu.target

♬ оригінальний звук - Tik Toker

Карма.

@dashasams Мирного рішення не буде! #рекомендаціїукраїна ♬ оригінальний звук - Tik Toker

Носите шапки.

@podolynochka_ #мама #застуда #осінь #тіктоукраїнською ♬ оригінальний звук - Tik Toker

«Неизбывная бентега».

@dania_bod_

inst: dania_bod

♬ оригінальний звук - Tik Toker

Напомним, что ранее НВ собирал забавные видео из другого тренда с фразой Януковича. Еще при своей каденции беглый экспрезидент во время выступления в Глухове, Сумская область, оговорился и решил, что «не будем говорить о плохом, а лучше сделаем».

Видео дня

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Виктор Янукович Тренды TikTok

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