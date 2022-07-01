«Не будем говорить о плохом, а сделаем». Янукович снова создал тренд в TikTok 1 июля, 12:58 Всегда лучше сделать, чем сказать (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Экс-президент-беглец Виктор Янукович создал новый тренд в TikTok, когда при своей каденции во время выступления в Глухове, Сумская область, оговорился и решил, что «не будем говорить о плохом, а лучше сделаем». НВ собрал самые забавные видео.

Ну, тут правда лучше сделать.

Еще одна идея.

Исторические мемы.

Ваше тело — ваше дело. Не забывайте.

Но ведь действительно живем лишь раз.

Шантаж.

Мотивация.

Это база.

Напомним, что экс-президент Украины Виктор Янукович создал еще один тренд в TikTok, когда выпил двойную порцию водки на празднике еще во времена своего руководства. Он попросил помощника налить ему напитка столько, чтобы стыдно не было. Украинцы снимают видео под смешной звук, а НВ собрал самые лучшие.



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