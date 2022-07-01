«Не будем говорить о плохом, а сделаем». Янукович снова создал тренд в TikTok

1 июля, 12:58
Всегда лучше сделать, чем сказать (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Всегда лучше сделать, чем сказать (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Экс-президент-беглец Виктор Янукович создал новый тренд в TikTok, когда при своей каденции во время выступления в Глухове, Сумская область, оговорился и решил, что «не будем говорить о плохом, а лучше сделаем». НВ собрал самые забавные видео.

Ну, тут правда лучше сделать.

@alexandrviktorovych Мрії стають цілями😉#війна #україна🇺🇦 #зсу #кремль #славаукраїні ♬ оригінальний звук - Sasha

Еще одна идея.

@eliishevaaa

♬ оригінальний звук - Sasha

Исторические мемы.

@beraiatimur #beraiatimur ♬ оригінальний звук - Sasha

Ваше тело — ваше дело. Не забывайте.

@meemdrink #тату #укртікток #українськийтікток ♬ оригінальний звук - Sasha

Но ведь действительно живем лишь раз.

@galya_galichka

Чекаю в inst- galya_galichka_🫶🏻

♬ оригінальний звук - Sasha

Шантаж.

@___greenery Навіть не намагайтеся маніпалювати скорпіоном😏#україна #українськийтікток #рекомендації #хочуврек #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ оригінальний звук - Sasha

Мотивация.

@littlpen Жиза? #литлпен ♬ оригінальний звук - Sasha

Это база.

@moon_fooxy #переписка #глобальныерекомендации #fyp #fypシ #fur #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #гумор #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #українськийтікток #рекомендации #моятиктоксемья #отношения #відносини #всебудеукраїна🇺🇦💙💛 #украина #жиза ♬ оригінальний звук - Sasha

Напомним, что экс-президент Украины Виктор Янукович создал еще один тренд в TikTok, когда выпил двойную порцию водки на празднике еще во времена своего руководства. Он попросил помощника налить ему напитка столько, чтобы стыдно не было. Украинцы снимают видео под смешной звук, а НВ собрал самые лучшие.

Видео дня
Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Виктор Янукович Тренды TikTok

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Деньги от Запада пошли

Июнь стал рекордным месяцем по получению внешней помощи

1 июля, 11:58
Мнения
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Это очень опасно. Что сделает Путин, если ситуация для него ухудшится

Если Путин эту войну проиграет (а без ядерного оружия он ее проиграет), то ему конец

1 июля, 11:50
Мнения
Эяль Винтер: «Негативный настрой может быть весьма полезным» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)
Вы удивитесь. Чем опасно позитивное мышление
Эяль Винтер
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X