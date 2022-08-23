«Принимайте решение. Я решение принял». Яценюк стал тренд-мейкером в TikTok 23 августа, 18:12 Решения уже приняли (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

У TikTok появился новый тренд с фразой бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сказал он ее во время выступления на Майдане в январе 2014 года. Да, это то же видео, где «если пуля в лоб, то пуля в лоб», но теперь пользователи снимают видео под слова «Осталось 24 часа. Принимайте решение. Я решение принял». НВ собрал самое забавное из тренда.

Полное выступление политика можно посмотреть на его YouTube-канале.

Школьные поездки классом — это были прекрасные времена.

Не нужно так.

Никаких зависимостей, только независимость!

Видео дня

Так они действительно нужны.

Истории в Инстаграмме не вечны, «принимайте решение!»

Удачи школьникам и студентам.

Прекрасные времена.

Работодатели, не теряйте время.

Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко продолжает успешно покорять мемные просторы приложения TikTok. Его лицо фотошопят в забавные изображения, шутят о «мирном решении» и о нереальных вещах, которые он сделал «просто в соло» (самостоятельно). НВ отобрал самые комические видео.



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