«Принимайте решение. Я решение принял». Яценюк стал тренд-мейкером в TikTok
Решения уже приняли (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
У TikTok появился новый тренд с фразой бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сказал он ее во время выступления на Майдане в январе 2014 года. Да, это то же видео, где «если пуля в лоб, то пуля в лоб», но теперь пользователи снимают видео под слова «Осталось 24 часа. Принимайте решение. Я решение принял». НВ собрал самое забавное из тренда.
Полное выступление политика можно посмотреть на его YouTube-канале.
Школьные поездки классом — это были прекрасные времена.
Не нужно так.
Никаких зависимостей, только независимость!
Так они действительно нужны.
Истории в Инстаграмме не вечны, «принимайте решение!»
Удачи школьникам и студентам.
Прекрасные времена.
Работодатели, не теряйте время.
Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко продолжает успешно покорять мемные просторы приложения TikTok. Его лицо фотошопят в забавные изображения, шутят о «мирном решении» и о нереальных вещах, которые он сделал «просто в соло» (самостоятельно). НВ отобрал самые комические видео.
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