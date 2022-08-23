«Принимайте решение. Я решение принял». Яценюк стал тренд-мейкером в TikTok

23 августа, 18:12
Решения уже приняли (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Решения уже приняли (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

У TikTok появился новый тренд с фразой бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сказал он ее во время выступления на Майдане в январе 2014 года. Да, это то же видео, где «если пуля в лоб, то пуля в лоб», но теперь пользователи снимают видео под слова «Осталось 24 часа. Принимайте решение. Я решение принял». НВ собрал самое забавное из тренда.

Полное выступление политика можно посмотреть на его YouTube-канале.

https://www.youtube.com/watch?v=ck-yebWwLwA

Школьные поездки классом — это были прекрасные времена.

@uioniq Я плачууууу✋🏼 #fypシ #fyp #укртікток #viral #рек #рекомендації ♬ оригінальний звук - Політик і гуморист🖐🏾

Не нужно так.

@dorinellla А в мене от вчора був борщ о 22:00, а сьогодні мені сказали шо я схудла)) #здоровехарчування #нутриціолог #пп ♬ оригінальний звук - Політик і гуморист🖐🏾

Никаких зависимостей, только независимость!

Видео дня

@cool_girl_ria за два десятеріччя свого життя не спробувала жодної цигарки #укртікток #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ оригінальний звук - Політик і гуморист🖐🏾

Так они действительно нужны.

@anasteisha_with_books ідею взяла у @fedorchukss #укрбукток #українськийтікток #україна #книжковийтікток #книжковіполички #книжковірекомендації #книжки #книжкиукраїнською #буктокер #букток #буктокерка #букблог #fyp #укртт ♬ оригінальний звук - Політик і гуморист🖐🏾

Истории в Инстаграмме не вечны, «принимайте решение!»

@nadery_jopy

♬ оригінальний звук - Політик і гуморист🖐🏾

Удачи школьникам и студентам.

@nino__k___ #топ #жиза #elbruso #українськийтікток #р_е_к_о_м_е_н_д_а_ц_и_и #хочуврек #ryf #дистанційненавчання #університет ♬ оригінальний звук - Політик і гуморист🖐🏾

Прекрасные времена.

@the.dantte #the.dantte ♬ оригінальний звук - Політик і гуморист🖐🏾

Работодатели, не теряйте время.

@natashpo98 #робота #work #job #рішення #рек #україна🇺🇦 #українськийтікток #топ ♬ оригінальний звук - Політик і гуморист🖐🏾

Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко продолжает успешно покорять мемные просторы приложения TikTok. Его лицо фотошопят в забавные изображения, шутят о «мирном решении» и о нереальных вещах, которые он сделал «просто в соло» (самостоятельно). НВ отобрал самые комические видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Арсений Яценюк Тренды TikTok

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