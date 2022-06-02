«Я не кусаюсь, я нормальный мужик». Фраза с мартовской пресс-конференции Зеленского стала трендовой в TikTok 2 июня, 20:47 Цей матеріал також доступний українською Почти 400 жизненных видео под звуком (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Во время мартовской пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с фразой «Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори». Выражение растянули на новый тренд в TikTok, а НВ собрало самые жизненные видео.

Видео пресс-конференции опубликовало НВ.

Паучки бывают хорошими.

А вот это ужасно.

Так посадят тебя с кем-нибудь за одну парту, и начинается история долгой дружбы.

Обидно, но такова жизнь.

Видео дня

Собака — лучший друг человека.

Если у вас не было долгих разговоров с пьяными бездомными, вы ничего не знаете о философии.

Разговор должен начаться с «так а в каком ты классе уже?»

Напомним, что фраза из одного из обращений президента Украины Владимира Зеленского, где он обещал «найти каждую сволочь» — оккупантов, которые обстреливали города и убивали мирных жителей — стала трендовой в TikTok. Пользователи подбирали разнообразные жизненные ситуации, для которых подойдет это выражение, а НВ собрало самые актуальные видео.



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