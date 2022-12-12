«Я больше не могу гоп-гоп и не гоп»: тренд в TikTok для уставших 12 декабря, 20:25 «Я больше не могу гоп-гоп и не гоп» (Фото:НВ)

Помните Короля Джулиана из мультфильма «Мадагаскар»? К сожалению, он устал и не может танцевать, но его фраза стала новым трендом в TikTok. Пользователи снимают под звук Морис, я больше не могу гоп-гоп и не гоп и рассказывают, что они уже не могут делать, как раньше. Например, некоторые пользователи только приспособились к графику отключения света, однако он снова изменился.

Оригинальный украинский звук использовали уже более 1200 пользователей, а видео с ним пользователя oleandrtian набрало более 500 тысяч просмотров. Первое упоминание на англоязычном пространстве появилось еще в 2020 году. Видео набрало почти 3 миллиона просмотров, а звук использовали 2800 тиктокеров. НВ собрал самые яркие ролики.

Видео дня

Кто-то предусматривает новогоднее обращение президента:

Когда кроме тебя никто не знает иностранный язык:

Такая непредсказуемость в церкви:

А некоторые даже делают такие подушки:

Некоторые пользователи вспоминают свою юность:

Кто-то не выдерживает обучение в университете:

Слишком жизненный тренд, когда речь идет об отключении света:

Танцы из Венздей кому-то немного надоели:

Креативные люди даже записали трек:

Напомним, ранее НВ рассказывал о новом танцевальном тренде Венздей Адамс из нового сериала Netflix, который с удовольствием подхватили украинские защитники.