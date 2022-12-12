«Я больше не могу гоп-гоп и не гоп»: тренд в TikTok для уставших

12 декабря, 20:25
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«Я больше не могу гоп-гоп и не гоп» (Фото:НВ)

«Я больше не могу гоп-гоп и не гоп» (Фото:НВ)

Помните Короля Джулиана из мультфильма «Мадагаскар»? К сожалению, он устал и не может танцевать, но его фраза стала новым трендом в TikTok. Пользователи снимают под звук Морис, я больше не могу гоп-гоп и не гоп и рассказывают, что они уже не могут делать, как раньше. Например, некоторые пользователи только приспособились к графику отключения света, однако он снова изменился.

@oleandrtian Відповідь користувачу @polina_honk без музички бо боюся АП #foryou #comedy #duet #tiktok #funny #foryoupage #trending #fyp #fypシ ♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦

Оригинальный украинский звук использовали уже более 1200 пользователей, а видео с ним пользователя oleandrtian набрало более 500 тысяч просмотров. Первое упоминание на англоязычном пространстве появилось еще в 2020 году. Видео набрало почти 3 миллиона просмотров, а звук использовали 2800 тиктокеров. НВ собрал самые яркие ролики.

Видео дня

Кто-то предусматривает новогоднее обращение президента:

@the_mistress_ Він всьо #🇺🇦 #зеленський #zelenskyy #мем ♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦

Когда кроме тебя никто не знает иностранный язык:

@vladchumak_ Жиза? #жиза #українськийтікток #українськамова #французькамова🇫🇷 #англійськамова #🇫🇷 #🇺🇦 #🇬🇧 #побут #європа #європазукраїною #🇪🇺 #біженцізукраїни #тренд #моріс #корольджуліан #швейцарія #бельгія #ірландія ♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦

Такая непредсказуемость в церкви:

@gumeniakd

Морісе🥺

♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦

А некоторые даже делают такие подушки:

@yaskravo.palaye зробив гоп гоп чіда гоп на червоній площі🥰 #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦

Некоторые пользователи вспоминают свою юность:

@shostakkkkkkkkk тусовки які не закінчуються в 10 то крінж #рекомендації #українськийтікток #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #київ #тіктокукраїнською ♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦

Кто-то не выдерживает обучение в университете:

@mertviybasein тупо вирубає в десять вечора... #сесія #унік #кнуба ♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦

Слишком жизненный тренд, когда речь идет об отключении света:

@vikssiiii #рекомендации ♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦
@kottyan.kottyan То є так #українськірекомендації #рекомендаціїукраїна #українськийтікток #україна🇺🇦 #рекомендації #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦

Танцы из Венздей кому-то немного надоели:

@solo_lenka Поможіть #wednesday #netflix #wednesdayaddams #wednesdaynetflix #wadnesdayedits #венздей #венздейадамс #венздейнетфлікс #рек #реки #recommendations ♬ оригінальний звук - капуста 🇺🇦

Креативные люди даже записали трек:

@must_tok Stan X Гуліан #мем #рофл #гуль #cantmoveit ##гопгопгопчидагоп #моріс #морис #джулиан #мешап #mashup ♬ Морісе я не можу... slowed - МⱯSТ

Напомним, ранее НВ рассказывал о новом танцевальном тренде Венздей Адамс из нового сериала Netflix, который с удовольствием подхватили украинские защитники.

Редактор: Александра Кабачок

Теги:   Юмор Тренд TikTok

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