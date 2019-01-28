"Я благаю - не йди". В Сети шутят про Вакарчука, который снова не идет в президенты Сегодня, 14:43 6575 Цей матеріал також доступний українською фотожаба НВ фотожаба НВ

Вакарчук расставил все точки над "і". Или нет.

28 января лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук опубликовал видео, в котором сказал, что не будет баллотироваться на пост президента Украины.

Ранее, во время встреч с публикой, он многократно уходил от прямого ответа на этот вопрос и стал мемом.



В этот раз его ответ был прямым.

Долгожданный прямой ответ вызвал ажиотаж у пользователей соцсетей. Хотя не все ему верят.

Песни Вакарчука тоже вспомнили.

"Вакарчук вирішив не балотуватися у Президенти, а стати твоооїм човном" 28 января 2019 г.

Больше всего шуток спровоцировала реплика музыканта про то, что в джинсах он сможет сделать для Украины больше, чем в галстуке.

Вспомнили и Зеленского, который хотел баллотироваться вместе с Вакарчуком.

так стоп, а если Вакарчук точно не, то почему Зеленский да? а как же отвечать за свои слова? — Wariatka tańczy (@blue_vitriol) 28 января 2019 г.

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