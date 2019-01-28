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"Я благаю - не йди". В Сети шутят про Вакарчука, который снова не идет в президенты

Сегодня, 14:43
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фотожаба НВ

Вакарчук расставил все точки над "і". Или нет.

28 января лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук опубликовал видео, в котором сказал, что не будет баллотироваться на пост президента Украины.

Ранее, во время встреч с публикой, он многократно уходил от прямого ответа на этот вопрос и стал мемом.

В этот раз его ответ был прямым.

Долгожданный прямой ответ вызвал ажиотаж у пользователей соцсетей. Хотя не все ему верят.

Песни Вакарчука тоже вспомнили. 

Больше всего шуток спровоцировала реплика музыканта про то, что в джинсах он сможет сделать для Украины больше, чем в галстуке. 

Вспомнили и Зеленского, который хотел баллотироваться вместе с Вакарчуком.

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