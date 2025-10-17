Детскую машинку выставили на аукцион за цену настоящего Toyota Prado

17 октября, 10:54
Поделиться:
Игровую детскую машинку продают по цене настоящей (Фото: Broad Arrow)

Игровую детскую машинку продают по цене настоящей (Фото: Broad Arrow)

В Швейцарии на аукцион выставили детскую машинку Williams FW14-Junior 1992 года. За уменьшенную копию болида «Формулы-1» планируют получить до 50 000 франков. Это 62 800 долларов.

Об этом сообщили на официальном сайте аукциона Broad Arrow. Стоимость объясняют тем, что машинка является раритетом. Всего в мире есть таких миниатюрных авто только 25.

Машинку создавали на британском заводе Williams. Игрушечное авто изготовлено полностью из карбона, оснащено 230-кубовым бензиновым двигателем мощностью 9 сил. Он весит 230 кг и разгоняется до 45 км/ч, то есть может быть аналогом карту.

Реклама


Также Williams FW14-Junior имеет настоящие тормоза и подвеску.

Читайте также:
Демонстрация для уличных гонщиков. Мэр в США публично уничтожил редкий легковой автомобиль стоимостью 100 000 долларов — видео
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Машина Автомобиль Авто Toyota Швейцария Аукцион

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies