Детскую машинку выставили на аукцион за цену настоящего Toyota Prado

В Швейцарии на аукцион выставили детскую машинку Williams FW14-Junior 1992 года. За уменьшенную копию болида «Формулы-1» планируют получить до 50 000 франков. Это 62 800 долларов.

Об этом сообщили на официальном сайте аукциона Broad Arrow. Стоимость объясняют тем, что машинка является раритетом. Всего в мире есть таких миниатюрных авто только 25.

Машинку создавали на британском заводе Williams. Игрушечное авто изготовлено полностью из карбона, оснащено 230-кубовым бензиновым двигателем мощностью 9 сил. Он весит 230 кг и разгоняется до 45 км/ч, то есть может быть аналогом карту.

Также Williams FW14-Junior имеет настоящие тормоза и подвеску.