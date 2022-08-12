Иллюстрируют им свое бесстрашие. Российские пропагандистские телеграмм-каналы используют фото в купальнике украинской волонтерки

12 августа, 14:07
Чудеса фотошопа (Фото:Коллаж из фото)

Чудеса фотошопа (Фото:Коллаж из фото)

После взрывов во временно оккупированном Крыму в российских телеграмм-пабликах завирусили фото в купальнике украинской волонтерки Мелании Подоляк. Им решили иллюстрировать бесстрашие остающихся на пляжах россиян. Чтобы выглядело как правда, в небе прифотошопили дым от взрыва. Твиттер уже не знает смеяться ему или плакать, а НВ собрал самые забавные комментарии к инциденту.

Подоляк рассказала, что дала интервью изданию Watson о своем фото в российских пабликах.

https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1557980994837401607

Началось все с поздравления ко дню рождения Подоляк, к которому ее подруга Юлия Решитько под ником Yuliia Re прикрепила фото девушки в купальнике на пляже.

Видео дня

https://twitter.com/nakhiba/status/1556578665802121217

А дальше российские паблики прифотошопили к фотографии дым в небе, чтобы показать, какие россияне бесстрашны, и начали вирусить ее между собой. Это уже и прокомментировала волонтерка.

https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1557049840885964800

Подоляк решила высмеять ситуацию и пошутила, что теперь «ее попу должны напечатать на марках Укрпочты».

https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1557068113342070784

Но в русских пабликах это выглядит примерно так:

Подруга волонтерки сама удивлена, к чему это вообще привело.

https://twitter.com/nakhiba/status/1557085641476816898

Справедливо.

https://twitter.com/arsarq/status/1558010025964093440

Еще пример из «достоверных» российских новостей. У них даже ягодиц собственных нет, приходится воровать фото чужих.

https://twitter.com/ZeroZhvk/status/1557058576790786048

Пользователи в шутку спрашивали Подоляк, как ей погода в Крыму.

https://twitter.com/etokotik/status/1557044007632510978

Другие благодарили за службу.

https://twitter.com/tazasho21/status/1557071166493413378

Пользователь даже мем сделал!

https://twitter.com/jestemhardk0rem/status/1557093541368811520

Вот что делают с людьми ягодицы волонтерки.

https://twitter.com/ghostdonut_/status/1557265859600605185

Напомним, что во вторник, 9 августа, во временно оккупированном Россией Крыме прогремели взрывы вблизи военного аэродрома в Новофедоровке. Сеть кипит обсуждением замечательной новости, а НВ собрал шутки украинцев.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Крым Пропаганда Волонтеры Российские СМИ

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