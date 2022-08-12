Иллюстрируют им свое бесстрашие. Российские пропагандистские телеграмм-каналы используют фото в купальнике украинской волонтерки 12 августа, 14:07 Чудеса фотошопа (Фото:Коллаж из фото)

После взрывов во временно оккупированном Крыму в российских телеграмм-пабликах завирусили фото в купальнике украинской волонтерки Мелании Подоляк. Им решили иллюстрировать бесстрашие остающихся на пляжах россиян. Чтобы выглядело как правда, в небе прифотошопили дым от взрыва. Твиттер уже не знает смеяться ему или плакать, а НВ собрал самые забавные комментарии к инциденту.

Подоляк рассказала, что дала интервью изданию Watson о своем фото в российских пабликах.

Началось все с поздравления ко дню рождения Подоляк, к которому ее подруга Юлия Решитько под ником Yuliia Re прикрепила фото девушки в купальнике на пляже.

Видео дня

А дальше российские паблики прифотошопили к фотографии дым в небе, чтобы показать, какие россияне бесстрашны, и начали вирусить ее между собой. Это уже и прокомментировала волонтерка.

Подоляк решила высмеять ситуацию и пошутила, что теперь «ее попу должны напечатать на марках Укрпочты».

Но в русских пабликах это выглядит примерно так:

Подруга волонтерки сама удивлена, к чему это вообще привело.

Справедливо.

Еще пример из «достоверных» российских новостей. У них даже ягодиц собственных нет, приходится воровать фото чужих.

Пользователи в шутку спрашивали Подоляк, как ей погода в Крыму.

Другие благодарили за службу.

Пользователь даже мем сделал!

Вот что делают с людьми ягодицы волонтерки.

Напомним, что во вторник, 9 августа, во временно оккупированном Россией Крыме прогремели взрывы вблизи военного аэродрома в Новофедоровке. Сеть кипит обсуждением замечательной новости, а НВ собрал шутки украинцев.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.