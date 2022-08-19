«Проходят процесс взрывной украинизации». Реакция соцсетей на взрывы в Керчи и вблизи аэродрома Бельбек

19 августа, 00:00
Ракеты в небе Керчи и Севастополя (Фото:Скриншоты с видео)

Ракеты в небе Керчи и Севастополя (Фото:Скриншоты с видео)

Проект Крым.Реалии пишет, что жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщают о взрывах у аэродрома Бельбек. Такого «хлопка» украинцы ждали давно, поэтому неудивительно, что Сеть кипит обсуждениями. НВ собрал актуальные реакции.

Видео от местных жителей из Бельбека и Керчи можно посмотреть на YouTube-канале НВ.

https://www.youtube.com/shorts/mUiu974eoH0

Журналист агентства Reuters со ссылкой на источники в оккупированном Крыму пишет, что в районе аэродрома Бельбек прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Видео дня

https://twitter.com/felix_light/status/1560353242202218498?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1560353242202218498%7Ctwgr%5E4556933f14f08716b87246e8d8bc6b8a364e2046%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fevents%2Fvibuhi-v-sevastopoli-u-rayoni-aerodromu-belbek-vidno-dim-novini-ukrajini-50264177.html

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал это «процессом взрывной украинизации».

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1560348558242578433

Украинский рэп-исполнитель Андрей Фрил напомнил о видео из Бельбека еще за 2014 год.

https://twitter.com/FreelFreel/status/1560350297825968129

Блогер Игорь Лаченков, который вместе с украинским ведущим и волонтером Сергеем Притулой купили спутник для ВСУ, напомнил слова россиянки, выезжавшей после взрывов в Новофедоровке. «Ваще не хочу уезжать».

Общественный активист Сергей Стерненко назвал эту ночь хлопковой.

https://twitter.com/sternenko/status/1560348060474941441

Писатель Остап Украинец сронизировал о том, как эту новость расскажут в российских СМИ.

https://twitter.com/Ukrostap/status/1560347784645148673

Журналистка Татьяна Безрук поделилась ассоциацией, связанной с аэродромом Бельбек.

https://twitter.com/t_bezruk/status/1560347434538115073

Соавтор подкаста Подкаст Алексей Кушнир пошутил о том, почему люди в Крыму не могут спуститься в подвалы во время воздушной тревоги.

https://twitter.com/kushnir_lil/status/1560343919308808192

Политолог Николай Давидюк взрывы во временно оккупированном Крыму назвал началом украинского туристического сезона.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid02Ccpq7dh4jd9J97aeb8EJ55EU7YFXo3GBoCN1ikf7CWcZPZZ8xtByUKrfydh4j5UUl

Есть идея.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02VcZAsgHkMnhM9ncyzYLRzHcqBTKkDTfRgxUDzD2hzjbDWn7PsWGsCht8aSPDzcW1l

«Спишь?»

https://twitter.com/Aelinwel/status/1560350413710311429

Какие еще подарки от ВСУ ждать?

https://twitter.com/anastasiiahama/status/1560349508143398914

Украинцы летом 2023:

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост, причиняющий вред экологии полуострова, должен быть уничтожен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ говорил, что страна-агрессор очень тщательно охраняет Крымский мост:«У них почти каждый день проходят учения. Количество ПВО, которое они поставили для охраны этого объекта, просто безумно. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска».

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также раздались взрывы.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Крым Керчь Бельбек Реакция соцсетей Российско-украинская война Взрывы боеприпасов

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