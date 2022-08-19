«Проходят процесс взрывной украинизации». Реакция соцсетей на взрывы в Керчи и вблизи аэродрома Бельбек 19 августа, 00:00 Ракеты в небе Керчи и Севастополя (Фото:Скриншоты с видео)

Проект Крым.Реалии пишет, что жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщают о взрывах у аэродрома Бельбек. Такого «хлопка» украинцы ждали давно, поэтому неудивительно, что Сеть кипит обсуждениями. НВ собрал актуальные реакции.

Видео от местных жителей из Бельбека и Керчи можно посмотреть на YouTube-канале НВ.

Журналист агентства Reuters со ссылкой на источники в оккупированном Крыму пишет, что в районе аэродрома Бельбек прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Видео дня

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал это «процессом взрывной украинизации».

Украинский рэп-исполнитель Андрей Фрил напомнил о видео из Бельбека еще за 2014 год.

Блогер Игорь Лаченков, который вместе с украинским ведущим и волонтером Сергеем Притулой купили спутник для ВСУ, напомнил слова россиянки, выезжавшей после взрывов в Новофедоровке. «Ваще не хочу уезжать».

Общественный активист Сергей Стерненко назвал эту ночь хлопковой.

Писатель Остап Украинец сронизировал о том, как эту новость расскажут в российских СМИ.

Журналистка Татьяна Безрук поделилась ассоциацией, связанной с аэродромом Бельбек.

Соавтор подкаста Подкаст Алексей Кушнир пошутил о том, почему люди в Крыму не могут спуститься в подвалы во время воздушной тревоги.

Политолог Николай Давидюк взрывы во временно оккупированном Крыму назвал началом украинского туристического сезона.

Есть идея.

«Спишь?»

Какие еще подарки от ВСУ ждать?

Украинцы летом 2023:

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост, причиняющий вред экологии полуострова, должен быть уничтожен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ говорил, что страна-агрессор очень тщательно охраняет Крымский мост:«У них почти каждый день проходят учения. Количество ПВО, которое они поставили для охраны этого объекта, просто безумно. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска».

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также раздались взрывы.

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