«Мама, мамочка, теперь уже и Джанкой». Реакция украинцев на взрывы российского склада боеприпасов в оккупированном Крыму

16 августа, 12:21
Курение вредит вашим складам боеприпасов! (Фото:Goni Memes/Facebook)

Курение вредит вашим складам боеприпасов! (Фото:Goni Memes/Facebook)

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и взрывается склад боеприпасов, а в самом Джанкое — пожар на трансформаторной станции. НВ собрал радостные посты украинцев.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в Джанкое и напомнил разницу между оккупированным Крымом и украинским. «Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров», — пишет политик.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1559423342989418497

Ну какая красота.

https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM

Бывший руководитель прессслужбы аэропорта Борисполь Андрей Ткачук интерпретировал фразу россиян, которые застали взрывы на аэродроме о том, что «пора сваливать».

https://www.facebook.com/100007911543822/posts/pfbid02ot13A446xMeF8q1HeJG8pDu7GVqjDCdfdCkzMZQJDuQFEhsNa5hk3HPWzi1qiW8ql/?d=n

Политический обозреватель Леонид Швец предложил ввести новую опцию для всех граждан РФ, решивших отдохнуть на пляжах украинского Крыма.

https://www.facebook.com/100000994436345/posts/pfbid02PPccQ9yJaXEceRLDY3GhvcK73aM1Ar1gzd1e3j16Zn58bznBkguRcRUPE3viSBiml/?d=n

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин поделился воспоминанием о Джанкое.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/pfbid02CKEvk4cwunCW2a8xAAu6a9jiE1VTYejdWFmb4kUjSgPT74GtntApsRMoC411fAFRl

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил по теме.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0S4UYgm5tSMCdcGCsApgyvk7BdsmtAptBQAbWoQ3YCAzXjaCcto9uRThuRFz5TJpql

Прекрасное видео опубликовал общественный активист Сергей Стерненко.

https://twitter.com/sternenko/status/1559408817443569670

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков рассказал, что ему нравится эта традиция взрывов на оккупированном полуострове.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1559422156420915201

Журналист и правозащитник Алим Алиев перевел название Джанкой и напомнил, что там, очевидно, кто-то курил сегодня.

https://www.facebook.com/1375834908/posts/pfbid0374sWqEuzx9u426ieJ3xiFxn3FPbjbdLBCMke4CzMNYWUvqjen3CgWhz5J5CSCgLJl/?d=n

Ведущий Новостей Приазовья Александр Янковский попросил россиян чаще злоупотреблять сигаретами.

https://www.facebook.com/100000811158535/posts/pfbid0WjrzxPbqSTU7CUi6x5pAfE9FromuXGX9esQuiBhkKrHXyrGuSBGbyAZ1o8UgkYpul/?d=n

Прекрасную картинку об этом подготовил иллюстратор Александр Грехов.

https://twitter.com/grekhov/status/1559442620664922112

Главный редактор Платформы Юрий Кошмарченко перечислил практически всех, кому пора «сваливать».

https://www.facebook.com/1416549334/posts/pfbid0CABFSTspHgcAhAg8KsjPeGfoBgoGzz3yTZjcxxTfLhUuexfQxktfrE8dcLhrQspNl/?d=n

Писатель Остап Украинец написал о том, как происходит любимый у украинцев хлопок.

https://twitter.com/Ukrostap/status/1559438532388716547

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко напоминает, что РФ и его войска понимают только язык силы.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02KKHS1aj1b1rga1Qpg1nhddFJx7ExptccvHZNXR5RinyePpN9AnEBEDcgx42A4Xxul

Журналистка Наталья Бушковская радуется, что припасла для такой новости немного медовой пахлавы.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid02uRqtHKFvrtV4dr1JzG1aZgvCARtS1J3xfoUJkHpWCfnpFCWJ2fM1nrQKPmNrUf3Fl

Блогер Антон Ходза запостил видео о том, как будет выглядеть пляж Алушты в 2023 году.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid02xsUoV2Z3kwpcYs2kGu9FgiRZF1ShnD2LFti4GMVDTLMxpvyTN3CXvBTD6d4vgi6rl

Поэтесса и певица Татьяна Власова предусмотрела, как новость будет освещена в российских пабликах.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid02Lsi8yPeQH1M9sekvuFpf59R9UJBaK11i3cuiXBUtWtziTjTZbvtGzvadniByoWbfl

Мем о том, что происходило за секунду до взрыва.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid033CE6QMRbHzbegdL6eBBuwHma2X831fusCsrMXWamDjxBoVwM5o14sLX4WdgGVB4Cl

Отметим, что минобороны РФ заявило, что причиной взрывов в Джанкойском районе стало «воспламенение на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей».

Это уже второй инцидент в Крыму за последние 8 дней: 9 августа оккупированный полуостров охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда оккупационная «власть» Крыма назвала причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

НВ следит за развитием событий вокруг ситуации под Джанкоем.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Джанкой Российско-украинская война Взрывы боеприпасов

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