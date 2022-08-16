«Мама, мамочка, теперь уже и Джанкой». Реакция украинцев на взрывы российского склада боеприпасов в оккупированном Крыму 16 августа, 12:21 Курение вредит вашим складам боеприпасов! (Фото:Goni Memes/Facebook)

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и взрывается склад боеприпасов, а в самом Джанкое — пожар на трансформаторной станции. НВ собрал радостные посты украинцев.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в Джанкое и напомнил разницу между оккупированным Крымом и украинским. «Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров», — пишет политик.

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Ну какая красота.

Бывший руководитель прессслужбы аэропорта Борисполь Андрей Ткачук интерпретировал фразу россиян, которые застали взрывы на аэродроме о том, что «пора сваливать».

Политический обозреватель Леонид Швец предложил ввести новую опцию для всех граждан РФ, решивших отдохнуть на пляжах украинского Крыма.

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин поделился воспоминанием о Джанкое.

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил по теме.

Прекрасное видео опубликовал общественный активист Сергей Стерненко.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков рассказал, что ему нравится эта традиция взрывов на оккупированном полуострове.

Журналист и правозащитник Алим Алиев перевел название Джанкой и напомнил, что там, очевидно, кто-то курил сегодня.

Ведущий Новостей Приазовья Александр Янковский попросил россиян чаще злоупотреблять сигаретами.

Прекрасную картинку об этом подготовил иллюстратор Александр Грехов.

Главный редактор Платформы Юрий Кошмарченко перечислил практически всех, кому пора «сваливать».

Писатель Остап Украинец написал о том, как происходит любимый у украинцев хлопок.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко напоминает, что РФ и его войска понимают только язык силы.

Журналистка Наталья Бушковская радуется, что припасла для такой новости немного медовой пахлавы.

Блогер Антон Ходза запостил видео о том, как будет выглядеть пляж Алушты в 2023 году.

Поэтесса и певица Татьяна Власова предусмотрела, как новость будет освещена в российских пабликах.

Мем о том, что происходило за секунду до взрыва.

Отметим, что минобороны РФ заявило, что причиной взрывов в Джанкойском районе стало «воспламенение на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей».

Это уже второй инцидент в Крыму за последние 8 дней: 9 августа оккупированный полуостров охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда оккупационная «власть» Крыма назвала причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

НВ следит за развитием событий вокруг ситуации под Джанкоем.



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