«А Белгород уже Украина?». Реакция соцсетей на очередной российский фейк об обстреле армией ВСУ города в РФ 30 апреля, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Со вкусом «хлопка» (Фото:@viking_inc_/Twitter)

В ночь с 29 на 30 апреля телеграмм-каналы РФ начали распространять информацию о «продуманном руководством Украины нападении на российский Белгород в 5:14 утра 30 апреля». Украинцы увидели этот фейк и начали постить шутки и подогревать панику среди россиян под хештегом белгород514. НВ собрало актуальные посты.

В Сети начали делиться картинками и скринами, которые постили белгородские каналы. Выглядит киноматографически.

95 квартал уже все предвидел.

Да, конечно, Запад поддерживает.

Видео дня

Твиттер тоже не прошел мимо. Теперь каждый знает о часе и даже секунде нападения на Белгород.

Мощная «бавовна» (речь идет о «хлопке», который слышали белгородцы, просто переводчик сделал свою украинизацию).

Интересный концерт.

Новые конфеты. Со вкусом хлопка.

О «хлопке» шутить в Сети начали после Брянска, когда МЧС РФ подтвердили пожар на нефтебазе нефтепровода Дружба, СМИ сообщали об очагах огня на двух хранилищах Брянска. По информации Conflict Intelligence Team, в российском городе также возникли пожары на территории воинской части.

Даже иллюстрацию подобрали.

Ну, и вообще: Белгород — это Украина.

Напомним, что на фоне взрывов на нефтебазах и складах в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ, ответственность за которые Кремль возлагает на ВСУ, среди граждан страны-агрессора все больше зреют опасения, что боевые действия перекинутся на их территорию.

Пожары были на нефтебазах и воинских частях Брянска и Белгородской области и на складе боеприпасов в поселке Теткино в Курской области РФ, граничащей с Украиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти взрывы «демилитаризацией», к которой Украина не имеет никакого отношения.



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