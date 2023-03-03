«Все ближе к Кремлю». В соцсетях обсуждают ночной взрыв под Москвой. У россиян паника

3 марта, 11:36
Поделиться:
Россияне оказались к такому не готовыми (Фото:Romualdy/Twitter)

Россияне оказались к такому не готовыми (Фото:Romualdy/Twitter)

В четверг вечером, 2 марта, появились сообщения о мощном взрыве в Коломне Московской области, где были разработаны российские ракетные комплексы Искандер.

Читайте также:
До Москвы рукой подать. Журналисты нашли место, где Россия, вероятно, тренирует операторов дронов Shahed

Позже очевидцы начали публиковать видео с заревом от пожара на месте происшествия.

Звук взрыва также был зафиксирован находившимися поблизости камерами наружного наблюдения.

Видео дня

https://twitter.com/andersen7474/status/1631566660006998016

И хотя российские власти факт какого-либо происшествия в этом районе отрицают, среди местных жителей оно спровоцировало настоящую панику.

Zaratus53061801/Twitter
Фото: Zaratus53061801/Twitter
monmarancy/Twitter
Фото: monmarancy/Twitter
monmarancy/Twitter
Фото: monmarancy/Twitter
Zaratus53061801/Twitter
Фото: Zaratus53061801/Twitter
Zaratus53061801/Twitter
Фото: Zaratus53061801/Twitter

В свою очередь для украинских пользователей соцсетей это стало поводом для издевательств над россиянами, которые рассчитывали захватить за три дня Киев, а теперь просыпаются взрывов под Москвой, буквально в 100 километрах от Кремля.

AlUkraina/Twitter
Фото: AlUkraina/Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/PeterZashev/status/1631399461275533312
https://twitter.com/postolachka71/status/1631399962612232195
https://twitter.com/lipazho/status/1631561186700394497
https://twitter.com/PKisilov/status/1631546372133466112
https://twitter.com/n0mad30/status/1631444036258021386
https://twitter.com/stat_ros/status/1631387754188644368
https://twitter.com/LaraFilinni/status/1631414916132347905
https://twitter.com/mefeke_/status/1631386705847795713
https://twitter.com/miIIion/status/1631393450904920127
https://twitter.com/dimon4ick26/status/1631390202508746785
https://twitter.com/vladimir_sinad/status/1631412699241275392
https://twitter.com/Alexander_Kit/status/1631435600157876224
https://twitter.com/OleksandrMatum1/status/1631404583309176832
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва Подмосковье Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X