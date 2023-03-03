«Все ближе к Кремлю». В соцсетях обсуждают ночной взрыв под Москвой. У россиян паника 3 марта, 11:36 Россияне оказались к такому не готовыми (Фото:Romualdy/Twitter)

В четверг вечером, 2 марта, появились сообщения о мощном взрыве в Коломне Московской области, где были разработаны российские ракетные комплексы Искандер.

Позже очевидцы начали публиковать видео с заревом от пожара на месте происшествия.

Звук взрыва также был зафиксирован находившимися поблизости камерами наружного наблюдения.

Видео дня

И хотя российские власти факт какого-либо происшествия в этом районе отрицают, среди местных жителей оно спровоцировало настоящую панику.

Фото: Zaratus53061801/Twitter

Фото: monmarancy/Twitter

Фото: monmarancy/Twitter

Фото: Zaratus53061801/Twitter

Фото: Zaratus53061801/Twitter

В свою очередь для украинских пользователей соцсетей это стало поводом для издевательств над россиянами, которые рассчитывали захватить за три дня Киев, а теперь просыпаются взрывов под Москвой, буквально в 100 километрах от Кремля.

Фото: AlUkraina/Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter