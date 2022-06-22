«Хлопок в Ростове». В соцсетях обсуждают взрыв на НПЗ в Ростовской области, ранее принадлежавший Медведчуку 22 июня, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Ростов, спишь? (Фото:Вооруженные мемы Украины/Telegram)

В среду, 22 июня, российская пропаганда заявила об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области. На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть падающий на его территорию беспилотник, после чего происходит взрыв. Украинцы обсуждают новость и даже делают о ней мемы, а НВ собрало последние посты.

Отметим, что информация о раненых или погибших в результате удара не поступала.

Журналист, писатель и военный ВСУ Вахтанг Кипиани пошутил о том, что у Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука, очень неудачный год: мужа задержали СБУ с подозрением в государственной измене, ей пришлось записывать кучу обращений, еще и завод, недавно принадлежавший ее семье, взорвался. У Украины действительно есть талант!

Видео дня

Адвокат Виктор Бенед опубликовал видео прилета с важным вопросом «а кто это сделал?»

Внештатный корреспондент Радио Свобода Сергей Горбатенко оценил реплики оператора и его друзей за кадром.

Блогер Антон Ходза описал, каким именно дроном ударили по НПЗ.

Общественный активист Сергей Стерненко тоже поделился новостью.

Диалоги на видео – как в фильмах режиссера Квентина Тарантино.

Поделились в Сети также увлекательной инфографикой.

Мемы тоже были.

А вообще, россиянам давно пора бросать курить. То на крейсере Москва загорится что-то из-за курения в неотведенном месте, то НПЗ взорвется.

Отметим, что этот же завод поставлял нефтепродукты прокремлевским террористическим организациям «Л/ДНР», за что он был внесен в санкционный список СНБО.



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