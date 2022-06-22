«Хлопок в Ростове». В соцсетях обсуждают взрыв на НПЗ в Ростовской области, ранее принадлежавший Медведчуку

22 июня, 20:53
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Ростов, спишь? (Фото:Вооруженные мемы Украины/Telegram)

Ростов, спишь? (Фото:Вооруженные мемы Украины/Telegram)

В среду, 22 июня, российская пропаганда заявила об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области. На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть падающий на его территорию беспилотник, после чего происходит взрыв. Украинцы обсуждают новость и даже делают о ней мемы, а НВ собрало последние посты.

Отметим, что информация о раненых или погибших в результате удара не поступала.

https://www.youtube.com/watch?v=8RII4Sya6MY

Журналист, писатель и военный ВСУ Вахтанг Кипиани пошутил о том, что у Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука, очень неудачный год: мужа задержали СБУ с подозрением в государственной измене, ей пришлось записывать кучу обращений, еще и завод, недавно принадлежавший ее семье, взорвался. У Украины действительно есть талант!

Видео дня
https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/pfbid02D159aLgYA4yG6afZUfwQQVFzyBQL7SwUve9RCrHMmqxQwoNAAc5j4znynbJ7fWybl

Адвокат Виктор Бенед опубликовал видео прилета с важным вопросом «а кто это сделал?»

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3258586524421271

Внештатный корреспондент Радио Свобода Сергей Горбатенко оценил реплики оператора и его друзей за кадром.

https://www.facebook.com/sergii.gorbatenko/posts/pfbid02n8jTyFMmuWwqttK3hBckckop1b6RgNzph7atK838KQU3gFsd4oZaotJb2fKjQ84xl

Блогер Антон Ходза описал, каким именно дроном ударили по НПЗ.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10216329357226405

Общественный активист Сергей Стерненко тоже поделился новостью.

https://twitter.com/sternenko/status/1539507714908364800

Диалоги на видео – как в фильмах режиссера Квентина Тарантино.

https://www.facebook.com/gonimemes/videos/2978127599145999/

Поделились в Сети также увлекательной инфографикой.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3367822460103216

Мемы тоже были.

А вообще, россиянам давно пора бросать курить. То на крейсере Москва загорится что-то из-за курения в неотведенном месте, то НПЗ взорвется.

https://twitter.com/vipgal51/status/1539606251767795713

Отметим, что этот же завод поставлял нефтепродукты прокремлевским террористическим организациям «Л/ДНР», за что он был внесен в санкционный список СНБО.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   НПЗ Виктор Медведчук Ростовская область БПЛА Реакция соцсетей

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