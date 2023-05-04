«Генштаб врет». В РФ ноют, что атаки на Украину и близко не так эффективны, как ее ответные удары 4 мая, 12:44 У российских пропагандистов истерика из-за ударов по нефтебазам в РФ (Фото:sternenko/Twitter)

Российские пропагандисты ноют в соцсетях о том, что атаки на критическую инфраструктуру Украины и близко не так эффективны, как ее ответные удары.

Такие размышления появились в прокремлевских Telegram-каналах на фоне череды взрывов на объектах нефтеперерабатывающей отрасли РФ, последний из которых произошел в ночь на четверг, 4 мая, на Ильском НПЗ в Краснодарском крае.

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Так, российский военный преступник Игорь Гиркин обнародовал пост одного из так называемых «z-патриотов», который жалуется на то, что Украина «планомерно уничтожает наши топливохранилища в преддверии стратегического наступления ВСУ».

Фото: t.me/strelkovii

При этом Кременчугский НПЗ, об «уничтожении» которого недавно отрапортовал генштаб РФ, по-прежнему работает.

«Оказалось, что доклад генштаба был обманом. Было уничтожено лишь второстепенное производство, серьезно не влияющее на работу НПЗ. И сегодня Кременчугский НПЗ продолжает работать на полную мощность, обеспечивая потребности украинской армии. И в целом в Украине дефицита топлива нет», — возмутился пропагандист.