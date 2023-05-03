Удар по нефтебазе вблизи Крымского моста: россияне приуныли, а украинцы над ними издеваются 3 мая, 14:30 Украинцы советуют россиянам готовиться к еще большим потрясениям (Фото:REUTERS)

Удар по российской нефтебазе на Таманском полуострове вблизи Крымского моста вогнал сторонников кремлевского режима в глубокое уныние.

Пропаганда РФ утверждает, что в ночь на среду, 3 мая, стратегический объект стал целью украинского беспилотника, в результате чего там произошел взрыв и начался масштабный пожар.

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При этом данная атака произошла на фоне все большего количества подобных инцидентов на подконтрольных РФ территориях, как например, удар по нефтебазе во временно оккупированном Севастополе, или подрыв железнодорожных путей в Брянской области.

Среди адептов так называемого «русского мира» такое положение дел вызвало разочарование в спецслужбах РФ и резкую критику в адрес ВС РФ из-за беспомощности их противовоздушной обороны.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

В свою очередь украинцы над ними насмехаются, советуя готовиться к еще большим потрясениям.

Жабеня Буданова в ударі XD — Isaac Attano (@IsaacAttanoArt) May 3, 2023

Чётко и ровно. Никакой паники. Жест доброй воли. Рукопожатие крепкое. — Максим Мирович (@MirovichMedia) May 3, 2023

Вы не понимаице! ЖД цистерны и резервуары всё равно были полу-пустыми, а топливо не могли списать 9 лет!!!1! Это только на пользу!1!!!1 — SeаofDreams (@weekdaysends) May 3, 2023

Красіво ж як.... pic.twitter.com/WOf9287LPB — 🇺🇦Дякую Богу, що я не москаль🇺🇦 (@Mykhaylo_v) May 3, 2023