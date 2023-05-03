Удар по нефтебазе вблизи Крымского моста: россияне приуныли, а украинцы над ними издеваются
Украинцы советуют россиянам готовиться к еще большим потрясениям (Фото:REUTERS)
Удар по российской нефтебазе на Таманском полуострове вблизи Крымского моста вогнал сторонников кремлевского режима в глубокое уныние.
Пропаганда РФ утверждает, что в ночь на среду, 3 мая, стратегический объект стал целью украинского беспилотника, в результате чего там произошел взрыв и начался масштабный пожар.
При этом данная атака произошла на фоне все большего количества подобных инцидентов на подконтрольных РФ территориях, как например, удар по нефтебазе во временно оккупированном Севастополе, или подрыв железнодорожных путей в Брянской области.
Среди адептов так называемого «русского мира» такое положение дел вызвало разочарование в спецслужбах РФ и резкую критику в адрес ВС РФ из-за беспомощности их противовоздушной обороны.
В свою очередь украинцы над ними насмехаются, советуя готовиться к еще большим потрясениям.