Удар по нефтебазе вблизи Крымского моста: россияне приуныли, а украинцы над ними издеваются

3 мая, 14:30
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Украинцы советуют россиянам готовиться к еще большим потрясениям (Фото:REUTERS)

Украинцы советуют россиянам готовиться к еще большим потрясениям (Фото:REUTERS)

Удар по российской нефтебазе на Таманском полуострове вблизи Крымского моста вогнал сторонников кремлевского режима в глубокое уныние.

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Пропаганда РФ утверждает, что в ночь на среду, 3 мая, стратегический объект стал целью украинского беспилотника, в результате чего там произошел взрыв и начался масштабный пожар.

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При этом данная атака произошла на фоне все большего количества подобных инцидентов на подконтрольных РФ территориях, как например, удар по нефтебазе во временно оккупированном Севастополе, или подрыв железнодорожных путей в Брянской области.

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Среди адептов так называемого «русского мира» такое положение дел вызвало разочарование в спецслужбах РФ и резкую критику в адрес ВС РФ из-за беспомощности их противовоздушной обороны.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

В свою очередь украинцы над ними насмехаются, советуя готовиться к еще большим потрясениям.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Беспилотники Керченский мост Взрыв Нефтебаза Крымский мост Война России против Украины дроны-камикадзе

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