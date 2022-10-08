«Кто, если не ты, сожжет мосты?». Украинцы шутят о взрыве на Крымском мосту, подбирают плейлисты для такого праздника и делают мемы

8 октября, 13:05
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Вот к каким шашлычкам нужно было готовиться (Фото:Бро сбросил мем/Telegram)

Вот к каким шашлычкам нужно было готовиться (Фото:Бро сбросил мем/Telegram)

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перекидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту невозможно. В соцсетях ажиотаж: событие комментируют украинские политики, журналисты, писатели и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

-Сколько раз посмотрел?

-Да.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c

Глава ОП Андрей Ермак сообщил о новости загадочными смайлами.

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1578634352195297280

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что все украденное у Украины вернется домой. Мост этот, правда, уже никуда не вернется.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1578628356719153152

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов запостил забавное видео.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1578636142055870464

ГСЧС Украины по этому случаю решила поговорить с читателями о правилах пожарной безопасности.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02J4BPUTMXofDV8zLpN2Y6abtKk5NGEMdRi1zqyP3c1EZxChjPngJzBhVnwt2pr9cl

Министерство обороны Украины тоже прокомментировало «перегруппировку» Крымского моста.

https://twitter.com/DefenceU/status/1578651480294592513

Подборка шуток.

Укрпочта оперативно показала новую марку.

https://twitter.com/ukrposhta/status/1578660503311613953

Украинский волонтер Сергей Притула поделился с читателями радостной новостью.

https://twitter.com/serhiyprytula/status/1578629853439328256

Политолог Николай Давидюк увидел в этом событии прямой намек на деоккупацию украинских территорий.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid02hu54SxtvVnrxh2bDmk7JjDd58BMeTucoGSrRkeYywxJNrH4MFx8kz3nUZvKSA2vzl

Журналист УП Михаил Ткач пошутил о том, что мост просто решил отсоединиться от России. И его можно понять.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02qvXMxjaPCtL5J2wpfNhMLg8gC7Wx1joWSTnCD1HeaVaxgKgy9WNP6Yxp8DWsgVJ3l

Украинский рэпер Андрей Шалимов вспомнил о людях, решивших в субботу дольше поспать.

https://twitter.com/FreelFreel/status/1578654474389794817

Общественный активист Сергей Стерненко готов купить кусочек Крымского моста.

https://twitter.com/sternenko/status/1578673879438209024

Блогер и политик Виталий Чепинога напомнил, что россиян изначально предупреждали – долго мост не простоит. «Аура ху**ая».

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid0VwojJtNrUagzbXX6j6yrPFRDqUfhGCJY9EGdJXY4nUYWHYML2LRWZsx35QUgKyxel

Комик и музыкант Иван Марунич позаботился о подписчиках и составил для них плейлист на сегодня.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid027NA5p34GCNEAed4wiZNyxUc3bYYdr5bNcBRT9Szf2kUA6BP9kTcMB38PdFF8b4SMl

Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин изобразил воображаемый диалог в РФ.

https://www.facebook.com/terytoria/posts/pfbid0EWijqpa1ZNp2FCxZTPf3g88annja8NgXuaUp48SHnRSVcajS7DNtsXQVmyouDsNwl

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков показал иллюстрацию украинцев.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1578636049286582272

Новый анекдот.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid05ny6e2kcSZ4FvYUj3MLRo1eBKUNuBA6rhwxCjdBgrXw2zrhrcbQxYrAzyAwU12HVl

Теперь уже поздно.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034xNGMQ6aTBvagnCsSDL1BdVYVEcqNQccpaqdhyGv8XpGZdX4RgewJq9Bowu9aNtpl&id=100004952554355

Будут.

Греет душу.

Ура!

Присоединяйтесь к празднованию.

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского мостаспецоперация Службы безопасности Украины.

Отметим, что НВ следит за всеми событиями в Крыму онлайн .

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Крым Служба безопасности Украины (СБУ) Реакция соцсетей Взрыв Крымский мост Алексей Данилов Михаил Подоляк Война России против Украины

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