«Кто, если не ты, сожжет мосты?». Украинцы шутят о взрыве на Крымском мосту, подбирают плейлисты для такого праздника и делают мемы 8 октября, 13:05 Вот к каким шашлычкам нужно было готовиться (Фото:Бро сбросил мем/Telegram)

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перекидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту невозможно. В соцсетях ажиотаж: событие комментируют украинские политики, журналисты, писатели и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

-Сколько раз посмотрел?

-Да.



Глава ОП Андрей Ермак сообщил о новости загадочными смайлами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что все украденное у Украины вернется домой. Мост этот, правда, уже никуда не вернется.

Видео дня

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов запостил забавное видео.

ГСЧС Украины по этому случаю решила поговорить с читателями о правилах пожарной безопасности.

Министерство обороны Украины тоже прокомментировало «перегруппировку» Крымского моста.

Подборка шуток.

Укрпочта оперативно показала новую марку.

Украинский волонтер Сергей Притула поделился с читателями радостной новостью.

Политолог Николай Давидюк увидел в этом событии прямой намек на деоккупацию украинских территорий.

Журналист УП Михаил Ткач пошутил о том, что мост просто решил отсоединиться от России. И его можно понять.

Украинский рэпер Андрей Шалимов вспомнил о людях, решивших в субботу дольше поспать.

Общественный активист Сергей Стерненко готов купить кусочек Крымского моста.

Блогер и политик Виталий Чепинога напомнил, что россиян изначально предупреждали – долго мост не простоит. «Аура ху**ая».

Комик и музыкант Иван Марунич позаботился о подписчиках и составил для них плейлист на сегодня.

Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин изобразил воображаемый диалог в РФ.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков показал иллюстрацию украинцев.

Новый анекдот.

Теперь уже поздно.

Будут.

Греет душу.

Ура!

Присоединяйтесь к празднованию.

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста – спецоперация Службы безопасности Украины.

Отметим, что НВ следит за всеми событиями в Крыму онлайн .

