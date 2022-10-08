«Кто, если не ты, сожжет мосты?». Украинцы шутят о взрыве на Крымском мосту, подбирают плейлисты для такого праздника и делают мемы
Вот к каким шашлычкам нужно было готовиться (Фото:Бро сбросил мем/Telegram)
На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перекидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту невозможно. В соцсетях ажиотаж: событие комментируют украинские политики, журналисты, писатели и медийные персоны. НВ собрал последние посты.
-Сколько раз посмотрел?
-Да.
Глава ОП Андрей Ермак сообщил о новости загадочными смайлами.
Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что все украденное у Украины вернется домой. Мост этот, правда, уже никуда не вернется.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов запостил забавное видео.
ГСЧС Украины по этому случаю решила поговорить с читателями о правилах пожарной безопасности.
Министерство обороны Украины тоже прокомментировало «перегруппировку» Крымского моста.
Подборка шуток.
Укрпочта оперативно показала новую марку.
Украинский волонтер Сергей Притула поделился с читателями радостной новостью.
Политолог Николай Давидюк увидел в этом событии прямой намек на деоккупацию украинских территорий.
Журналист УП Михаил Ткач пошутил о том, что мост просто решил отсоединиться от России. И его можно понять.
Украинский рэпер Андрей Шалимов вспомнил о людях, решивших в субботу дольше поспать.
Общественный активист Сергей Стерненко готов купить кусочек Крымского моста.
Блогер и политик Виталий Чепинога напомнил, что россиян изначально предупреждали – долго мост не простоит. «Аура ху**ая».
Комик и музыкант Иван Марунич позаботился о подписчиках и составил для них плейлист на сегодня.
Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин изобразил воображаемый диалог в РФ.
Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков показал иллюстрацию украинцев.
Новый анекдот.
Теперь уже поздно.
Будут.
Греет душу.
Ура!
Присоединяйтесь к празднованию.
Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста – спецоперация Службы безопасности Украины.
Отметим, что НВ следит за всеми событиями в Крыму онлайн .