Мобиков из уничтоженного в Макеевке полка заставили публично извиняться за обращение к Путину — видео 21 февраля, 10:21 Ранее мобики жаловались главе кремлевского режима на свое командование (Фото:Скриншот видео Можем объяснить/YouTube)

Российских мобилизованных из Самарской области, которые служили в 1444-м полку, расформированном после удара по зданию ПТУ во временно оккупированной Макеевке, заставили публично извиняться за свои жалобы.

Соответствующее видео было распространено в соцсетях.

Ранее указанные военные записали обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину в котором обвинили военное руководство в отсутствии необходимого обеспечения.

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После этого оккупанты были задержаны и доставлены в часть, где их заставили извиняться на камеру перед собравшимся строем солдат.

«Подобные обращения, где бы они ни записывались, кем бы они не записывались, играют на руку только нашим противникам, находящимся по ту линию фронта. На основании данных заявлений они могут сложить о нас такое впечатление, что мы не готовы, не обеспечены, и не представляем какой бы то ни было серьезной силы… Я прекрасно осознаю свою ошибку», — заявил один из них, призвав присутствовавших «не прыгать через голову» своих командиров.

По словам родственницы одного из извинявшихся, после этого их вновь вернули в зону боевых действий.

Расположение российских захватчиков в Макеевке было уничтожено в ночь на 1 января 2023 года, непосредственно во время новогоднего обращения Путина.

Согласно данным британской разведки, в результате удара ВСУ были ликвидированы около 300 оккупантов.