«Хотите чай? Кофе? Уйти?». Выступление Зеленского в 95 квартале стало трендовым в TikTok

14 июля, 20:41
Тренд набрал более 5 тысяч видео (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Тренд набрал более 5 тысяч видео (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok набрало популярность одно из выступлений президента Украины Владимира Зеленского еще во времена 95 квартала. Его диалог, в котором он предлагает чай, кофе, уйти, а затем в шутку отвечает «нет вопросов, идите нахрен» набрал более 5 тысяч видео. НВ собрал самые интересные.

Оригинал выступления можно посмотреть на YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=3Ue-gEFf4Ts

Самое частое выполнение этого тренда.

@rob_bob27

Українці тут?🇺🇦

♬ оригінальний звук - фан акаунт Зеленського

В гостях хорошо, дома – лучше.

@n.b.bondarchuk_

Інст ✅n.b.bondarchuk_

♬ оригінальний звук - фан акаунт Зеленського

ВСУ тоже присоединились.

@maximartist #fypシ #гумор #українськийтікток #тиктокеркомедии #жиза #fyp #ТикТокерКомедии #зсу #україна ♬ оригінальний звук - фан акаунт Зеленського

Приблизительно так украинцы представляют переговоры Украины и РФ.

Видео дня
@a.yuhumyk__

З українця підписка🇺🇦🕊

♬ оригінальний звук - фан акаунт Зеленського

Настоящее испытание.

@my.love.sophie #рек #украина #тренды #днепр #рекомендации ♬ оригінальний звук - фан акаунт Зеленського

Засиделась.

@wasylynaaa1 #життєво #хочуврекоменадции #хочувтренды ♬ оригінальний звук - фан акаунт Зеленського

Такие есть повсюду.

@sonichka2902 Хто працює в сфері обслуговування зрозуміє😂#топ #актрісаотпродюсераборіса #украина🇺🇦 #кофе #чай #зеленский ♬ оригінальний звук - фан акаунт Зеленського

Напомним, что во время мартовской пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с фразой «Я не кусаюсь. Я обычный мужик. Сядь со мной, поговори». Выражение растянули на тренд в TikTok, а НВ собрал самые жизненные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Зеленский Тренды TikTok

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