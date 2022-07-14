«Хотите чай? Кофе? Уйти?». Выступление Зеленского в 95 квартале стало трендовым в TikTok 14 июля, 20:41 Тренд набрал более 5 тысяч видео (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok набрало популярность одно из выступлений президента Украины Владимира Зеленского еще во времена 95 квартала. Его диалог, в котором он предлагает чай, кофе, уйти, а затем в шутку отвечает «нет вопросов, идите нахрен» набрал более 5 тысяч видео. НВ собрал самые интересные.

Оригинал выступления можно посмотреть на YouTube.

Самое частое выполнение этого тренда.

В гостях хорошо, дома – лучше.

ВСУ тоже присоединились.

Приблизительно так украинцы представляют переговоры Украины и РФ.

Видео дня

Настоящее испытание.

Засиделась.

Такие есть повсюду.

Напомним, что во время мартовской пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с фразой «Я не кусаюсь. Я обычный мужик. Сядь со мной, поговори». Выражение растянули на тренд в TikTok, а НВ собрал самые жизненные видео.



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