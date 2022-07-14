«Хотите чай? Кофе? Уйти?». Выступление Зеленского в 95 квартале стало трендовым в TikTok
Тренд набрал более 5 тысяч видео (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
В TikTok набрало популярность одно из выступлений президента Украины Владимира Зеленского еще во времена 95 квартала. Его диалог, в котором он предлагает чай, кофе, уйти, а затем в шутку отвечает «нет вопросов, идите нахрен» набрал более 5 тысяч видео. НВ собрал самые интересные.
Оригинал выступления можно посмотреть на YouTube.
Самое частое выполнение этого тренда.
В гостях хорошо, дома – лучше.
ВСУ тоже присоединились.
Приблизительно так украинцы представляют переговоры Украины и РФ.
Настоящее испытание.
Засиделась.
Такие есть повсюду.
Напомним, что во время мартовской пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с фразой «Я не кусаюсь. Я обычный мужик. Сядь со мной, поговори». Выражение растянули на тренд в TikTok, а НВ собрал самые жизненные видео.
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