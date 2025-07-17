В Великобритании 17-летняя школьница приехала на свой выпускной на служебном полицейском авто и в сопровождении правоохранителя. Все потому, что он стал ее спасителем при рождении.

Об этом 16 июля сообщило медиа What’s The Jam. Это произошло в британском графстве Саффолк. Выпускница Дженив Фитт прибыла на свой школьный вечер в компании родителей и полицейского. В далеком 2008 офицер Берк помог семье Фиттов при рождении Дженив.

Отец школьницы Дэвид рассказал, что тогда он вместе с женой, у которой начались преждевременные схватки, спешил в половой дом. Супруги не успели доехать до больницы, они вынуждены были остановиться возле чайной комнаты на главной улице в Иксворте. Там они и встретили Берка, который без всякой подготовки помог родить ребенка прямо в машине.

«Мы сознательно поддерживали связь с Джонатаном, потому что он тогда очень нам помог. Было замечательно наблюдать, как он со временем стал полноценным офицером. А у Эви всегда будет хорошая история для рассказа», — цитирует медиа отца выпускницы.

Авто, на котором приехала выпускница / Фото: Suffolk Police

Дэвид в шутку говорит, что надеется, что «Берк не выйдет на пенсию до свадьбы дочери». Сам правоохранитель признался, что приглашение на выпускной школьницы было «большой честью» и он не смог отказаться.