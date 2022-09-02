Собак, кошек, птицу и три белки. Переселенка из Донбасса перевезла в Черкасскую область более 40 домашних любимцев 2 сентября, 17:00 Прекрасный пример верности и дружбы (Фото:Вести Черкасчины)

Переселенка из Донбасса Ирина Макогон перевезла с собой в Тальневскую общину, Черкасская область, более 40 домашних любимцев: 20 собак, 20 кошек, птицу и 3 белки. Об этом рассказали в Вестях Черкасчины.

Макогон переехала на Тальневщину в июле. Животных пришлось перевозить постепенно. 5 собак помогли доставить волонтеры, а остальных перевезли грузовым автомобилем. Больших собак в клетках, а котиков в соответствующих переносках. Макогон рассказывает, что из дома уезжать было очень тяжело. Особенно покидать всю обустроенную территорию для обитания животных. Теперь женщине нужно делать все с нуля.

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Чтобы у всех питомцев была комфортная жизнь, Макогон приобрела дом. Часть средств на новое жилье пришлось одолжить, кроме того, еще предстоит построить вольеры для собак и жилье для котиков.

Женщине помогает ее сестра, которая временно проживает с ней. Животным нужно постоянно покупать корм и возить их к ветеринарам. Макогон рассказала, что такое нежное отношение к домашним любимцам у нее еще с детства, поэтому варианта оставить всех животных в Донецкой области она не рассматривала.

Напомним, что ранее бабушка из Мариуполя эвакуировалась из собственного дома, забрав самое дорогое — петушка Тошу. На вопрос «зачем?» она отвечала: «Ну как я своего друга оставлю на войне? Мы же с ним и под бомбежками, и голод пережили!». НВ рассказал о невероятной истории дружбы.

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