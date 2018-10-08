08 октября 2018, понедельник

Выходка Бэнкси - это результат слаженной работы партии Батькивщина. В соцсетях шутят про новый перфоманс художника

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Украине есть своя
Maksym Serdiuk via Facebook

В Украине есть своя "Девочка с сердечком"

Косплеи, фотожабы, шутки и размышления про смысл акции. Как в соцсетях шутят про выходку самого провокационного уличного художника современности. 

6 октября на лондонском аукционе Sotheby's самоуничтожилась картина Бэнкси Девушка с красным воздушным шариком сразу после того, как ее продали за миллион фунтов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

. "The urge to destroy is also a creative urge" - Picasso

Публикация от Banksy (@banksy)

Facebook нужно отстоять.

В Украине есть своя "Девочка с красным сердечком"

 Как великий художник, Бенкси вдохновляет людей на творчество и креативное мышление.

Ценные документы точно не стоит.

 О "настоящих" причинах акции.

Новость стала настолько популярной, что вышла далеко за пределы круга фанатов художника.

Некоторые пользователи решили разобраться в чем же был смысл такого перфоманса.

 

Кажется, что ближе всех к истине оказалась Елена Харасымив.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове