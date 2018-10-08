Выходка Бэнкси - это результат слаженной работы партии Батькивщина. В соцсетях шутят про новый перфоманс художника

В Украине есть своя "Девочка с сердечком"

Косплеи, фотожабы, шутки и размышления про смысл акции. Как в соцсетях шутят про выходку самого провокационного уличного художника современности.

6 октября на лондонском аукционе Sotheby's самоуничтожилась картина Бэнкси Девушка с красным воздушным шариком сразу после того, как ее продали за миллион фунтов.

Facebook нужно отстоять.

В Украине есть своя "Девочка с красным сердечком"

Как великий художник, Бенкси вдохновляет людей на творчество и креативное мышление.

#будні_історика

Говоримо про магістерку:

- Знаєш, як можна зробити з розділом? Як Бенксі.

- Щоб він самознищився після прочитання наук керівником?

- Та. — Зелені Дахи (@rudysvitlyachok) 7 октября 2018 г.

Ценные документы точно не стоит.

Так, треба прослідкувати, щоб Бенксі до Томоса не добрався. — Антон ОХайогодзаимас (@antonohaio) 6 октября 2018 г.

О "настоящих" причинах акции.

Новость стала настолько популярной, что вышла далеко за пределы круга фанатов художника.

— Tobi Atom (@tobiatom) 6 октября 2018 г.

Некоторые пользователи решили разобраться в чем же был смысл такого перфоманса.

Технологічний перформанс Banksy всі зрозуміли по-різному. Я так: мрії не продаються https://t.co/rNv4rx7kjR — Павло Вишебаба (@vyshebaba) 6 октября 2018 г.

Кажется, что ближе всех к истине оказалась Елена Харасымив.

Читайте также: В Киеве появилось граффити с подписью таинственного Бэнкси