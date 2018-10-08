Выходка Бэнкси - это результат слаженной работы партии Батькивщина. В соцсетях шутят про новый перфоманс художника

Косплеи, фотожабы, шутки и размышления про смысл акции. Как в соцсетях шутят про выходку самого провокационного уличного художника современности.
6 октября на лондонском аукционе Sotheby's самоуничтожилась картина Бэнкси Девушка с красным воздушным шариком сразу после того, как ее продали за миллион фунтов.
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Facebook нужно отстоять.
В Украине есть своя "Девочка с красным сердечком"
Как великий художник, Бенкси вдохновляет людей на творчество и креативное мышление.
#будні_історика— Зелені Дахи (@rudysvitlyachok) 7 октября 2018 г.
Говоримо про магістерку:
- Знаєш, як можна зробити з розділом? Як Бенксі.
- Щоб він самознищився після прочитання наук керівником?
- Та.
Ценные документы точно не стоит.
Так, треба прослідкувати, щоб Бенксі до Томоса не добрався.— Антон ОХайогодзаимас (@antonohaio) 6 октября 2018 г.
О "настоящих" причинах акции.
Новость стала настолько популярной, что вышла далеко за пределы круга фанатов художника.
— Tobi Atom (@tobiatom) 6 октября 2018 г.
Некоторые пользователи решили разобраться в чем же был смысл такого перфоманса.
Технологічний перформанс Banksy всі зрозуміли по-різному. Я так: мрії не продаються https://t.co/rNv4rx7kjR— Павло Вишебаба (@vyshebaba) 6 октября 2018 г.
Кажется, что ближе всех к истине оказалась Елена Харасымив.
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