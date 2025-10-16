Украинец выиграл в лотерею более 50 тысяч гривен и исчез (Фото: John Angelillo/UPI)

Винничанин выиграл лотерею и не выходит на связь. Если его не найдут, он может потерять выигранные средства.

Об этом сообщают в государственной лотерее М.С.Л. Билет мужчина купил в ЦУМе на пл. Каличанской, 2 всего за 50 гривен. Он выиграл 50 тысяч гривен — приз в 1000 раз превысил стоимость билета.

Сейчас личность победителя остается неизвестной. Организаторы утверждают, что счастливчик знает о своей победе, потому что это мгновенная лотерея, то есть результат розыгрыша становится известен сразу же после покупки билета. При этом в указанном розыгрыше билет содержал сразу три игры.

«О выигрыше участник узнал почти сразу после покупки лотереи, однако он пока не обратился к представителям оператора государственных лотерей и не начал процедуру оформления выигрыша», — говорится в сообщении.

Представители лотереи призывают победителя как можно быстрее обратиться на горячую линию: 0 (800) 21 00 65.

Тем временем в Германии мужчина стал миллионером за несколько минут, и полгода не знал об этом. Узнал случайно.