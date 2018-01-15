Моисей, Гендальф и Нед Старк: выдра оперлась на палку и стала героем фотошоп-батла

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Чтобы стать знаменитой, нужно всего лишь опереться на палку
Quantext609 via Reddit

Чтобы стать знаменитой, нужно всего лишь опереться на палку

Пользователь Reddit Quantext609 опубликовал курьезное фото выдры, которая оперлась на палку. Форумчане примерили на нее несколько неожиданных ролей.

Теперь она - Нед Старк из Игры престолов.

 

Или мастер Йода из Звездных войн

 

Несколько вариаций с Гендальфом Серым

 

 

 

Лакшери-выдра

 

Моисей

 

В стрип-клубе

 

Пэй Мэй (Убить Билла)

 

"Палочка выбирает волшебника, мистер Оттер (otter - англ. выдра)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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