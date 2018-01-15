Моисей, Гендальф и Нед Старк: выдра оперлась на палку и стала героем фотошоп-батла

Пользователь Reddit Quantext609 опубликовал курьезное фото выдры, которая оперлась на палку. Форумчане примерили на нее несколько неожиданных ролей.
Теперь она - Нед Старк из Игры престолов.
Или мастер Йода из Звездных войн
Несколько вариаций с Гендальфом Серым
Лакшери-выдра
Моисей
В стрип-клубе
Пэй Мэй (Убить Билла)
"Палочка выбирает волшебника, мистер Оттер (otter - англ. выдра)"
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