Ядерные государства конфликт разрешили. ВВС Индии уволили трех офицеров за случайный пуск крылатой ракеты по Пакистану 25 августа, 19:29 Фото иллюстративное (Фото:Википедия)

Пресс-служба военно-воздушных сил Индии сообщила, что уволила с должностей трех офицеров, ответственных за случайный пуск крылатой ракеты по Пакистану. Обошлось без жертв, поэтому ядерным государствам удалось урегулировать конфликт спокойно. Об этом пишет Reuters.

Случайный запуск произошел 9 марта. Индийцы запустили крылатую ракету BrahMos, способную нести ядерный заряд. Она упала в безлюдной местности, поэтому жертв и разрушений не было.

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МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии в Исламабаде, чтобы заявить протест. Тогда он назвал пуск неспровоцированным нарушением воздушного пространства, отметив, что инцидент мог поставить под угрозу пассажирские рейсы и жизнь гражданских.

Правительство Индии пообещало провести расследование инцидента с помощью специальной комиссии. В результате ему удалось найти виновных. 23 августа трех офицеров индийских ВВС уволили с должностей.

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