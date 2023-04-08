Это было зрелищно. ВСУ с помощью УР-77 Метеорит устроили оккупантам настоящий армагеддон — видео 8 апреля, 17:07 Украинские военные не сумели сдержать своих эмоций (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные показали зачистку посадки от российских захватчиков с помощью установки разминирования УР-77 Метеорит.

Соответствующее видео в субботу, 8 апреля, опубликовал у себя в соцсетях народный депутат Юрий Мысягин.

Судя по обнародованным кадрам, ВСУ устроили оккупантам настоящий армагеддон, выжить после которого практически нереально.

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При этом увиденное настолько впечатлило украинских бойцов, что оставаться в рамках приличия, выражая свои эмоции от созерцания столь ужасного и одновременно прекрасного зрелища, они не смогли, так что детей от мониторов лучше убрать.

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