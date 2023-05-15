«Оккупант-FM». ВСУ нашли под Бахмутом рацию ротного ВС РФ и раскрыли планы захватчиков — видео 15 мая, 16:41 У российских оккупантов большие проблемы со связью (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Во время зачистки очередной позиции российских захватчиков в районе Бахмута Силы обороны завладели рацией ликвидированного там ротного.

Соответствующее видео они обнародовали в соцсетях.

Благодаря трофею украинские военные получили возможность прослушивать переговоры ВС РФ, из которых узнали об их катастрофических проблемах со связью, а также раскрыли ближайшие планы оккупантов на данном участке фронта.

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«Сказал, что сегодня, как стемнеет, он поведет пацанов, будет выводить отсюда с позиций, поскольку у них тупо нет связи с командованием. Тут, на этой позиции погиб их ротный, короче, и у них теперь ни с кем с вышестоящего нету вообще связи. Я так понял, что у ротного была связь по „моторолке“, которая у меня в рюкзаке. Вот им, бл*, и окружение Бахмута…», — отметил один из украинских защитников.