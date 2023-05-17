Уже не такой дерзкий. Наемник ЧВК «Ветераны» разрыдался, попав в руки бойцов ВСУ под Бахмутом — видео 17 мая, 13:22 Оказавшись в плену, оккупант сразу же начал врать, что ехать на войну якобы не хотел (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)

Украинские военные продолжают зачистку окрестностей Бахмута от российских войск, захватывая в плен все больше оккупантов.

На этот раз в руки бойцов 225-го батальона 127-й отдельной бригады ТрО ВСУ попал наемник некой ЧВК «Ветераны».

Как сообщают в Telegram-канале DeepStateUA, россиянин был захвачен в районе «высоты 224.0».

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«ЧВК „Ветераны“ состоит из мотивированных бойцов, проходивших военную службу или находившихся в других силовых структурах. Наши ТРОшники размотали не каких-то чмобиков, а гвардию путена-шойгу», — говорится в сообщении.

При этом, несмотря на весь пафос, присущий подобным подразделениям, пленный захватчик, оказавшись наедине с украинскими защитниками сразу же разрыдался, утверждая, что якобы отправился на войну не по своей воле, что, как и всегда, является обыкновенным враньем военного преступника, пытающегося избежать ответственности за свои злодеяния.

««Меня заставили. Сказали: «Едь, или посадим»», — заныл перепуганный наемник.