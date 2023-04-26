Рассказал много интересного. ВСУ захватили в плен первого наемника из ЧВК Газпрома — видео 26 апреля, 13:55 Раненый оккупант четыре дня ползал по лесу, пока не нашел позиции ВСУ (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Появились свидетельства того, что в руки украинских военных попал первый наемник так называемого «добровольческого батальона» Поток.

Данное подразделение было сформировано из работников Газпрома, преимущественно обычных престарелых сторожей, и вошло в состав ЧВК Редут, подконтрольного российскому министерству обороны.

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Видео с раненым неудачником из Оренбургской области, попавшим в плен во время зачистки ВСУ позиций российских захватчиков под Бахмутом, было обнародовано в соцсетях.

По словам оккупанта, до отправки в Украину он работал в Газпроме «старшим охранником».

«Газпром создал подразделение Поток. Поток передали ЧВК Редут», — объяснил пленный во время допроса.

При этом он добавил, что, кроме Потока, Газпром создал еще два подразделения — Факел и Пламя, которые были переданы уже непосредственно минобороны РФ.

Что касается обстоятельств его сдачи в плен, то, как отмечает россиянин, сослуживцы его бросили во время эвакуации.

«Я находился на позиции. Начался минометный обстрел. Меня ранило. Попросил эвакуации. Меня перевязали… В семь часов вечера начали эвакуировать. Понесли двое. Пока несли, оставили меня на поле… Они ушли, но так и не вернулись больше за мной… Четыре дня ползал один по лесу, искал, куда можно выйти. И вот, пришел к вам», — рассказал он украинским защитникам.